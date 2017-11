Das allgemeine Nachwuchsproblem trifft auch die Soldaten- und Kriegerkameradschaft Auerbach. Aus Alters- und gesundheitlichen Gründen können viele Mitglieder nicht mehr am aktiven Vereinsleben teilnehmen

Ehrungen Im Mittelpunkt der Hauptversammlung stand die Ehrung von Mitgliedern für langjährige Zugehörigkeit zum SKK-Ortsverband. Die Treuenadel für 40 Jahre Mitgliedschaft konnten Baptist Geyer und Sigmund Kohl sowie Peter Schramm für 25 Jahre entgegen nehmen. (cs)

Umso mehr Anerkennung gab es bei der Hauptversammlung durch Kreisvorsitzenden Richard Hofmann über das Arbeitspensum, das vom Vorstand mit Hermann Trenz an der Spitze altersbedingt noch geleistet wird. "Die Auerbacher Kameradschaft ist auch auf Kreisebene immer dabei."Der Tradition verbunden ging eingangs das Gedenken an die Kameraden und Opfer der Kriege voraus. Lukas Brendel trug mit seiner Trompete das Lied vom "guten Kameraden" vor. An den 15 Terminen, die angefallen waren, machte Vorsitzender Trenz die damit verbundenen Einsätze deutlich. Sie reichten von der Teilnahme am Jahresempfang der Deutschen Kriegsgräberfürsorge in Regensburg, Volkstrauertag, Weihnachtsfeier beim Patenverein in Sorghof, Kreisvergleichsschießen, Kreisvorstandssitzung und Kreisversammlung, Preisschafkopf, Feuerwehrjubiläum, Fronleichnamsprozession bis hin zu Beerdigungen. Gratuliert wurde außerdem zu runden Geburtstagen von Mitgliedern.Nicht Glorifizierung von Krieg und Gewalt stehe hinter den Gedenkfeiern zum Volkstrauertag, betonte Bürgermeister Joachim Neuß, sondern daran zu erinnern und einen Beitrag zu leisten, um in der heutigen fragilen Welt zu verhindern, dass rechtsradikale Kräfte erstarken können. Vermisst hatte das Stadtoberhaupt in diesem Jahr die Mitgestaltung der Gedenkfeier durch eine Fahnenabordnung auf dem Friedhof. Gesundheitliche Gründe verhinderten den Einsatz des Fahnenträgers Fritz Plank, trotz der Bemühungen des Vorsitzenden konnte kein Ersatz gefunden werden. Plank stellte bei der Hauptversammlung sein Amt als Fahnenträger zur Verfügung und fand es traurig, dass sich unter 48 Mitgliedern niemand als Nachfolger dafür findet. Wie in den Vorjahren trug Sigmund Kohl trug als Schussmeister zum würdigen Rahmen bei. "Alles im grünen Bereich", signalisierten die Kassenprüfer Werner Grüner und Günther Cermak und bestätigten die einwandfreie Kassenführung durch Vorsitzenden Hermann Trenz, der in Personalunion als Kassier tätig ist.Als wichtigen Tag zur Besinnung mahnte Kreisvorsitzender Richard Hofmann den Volkstrauertag an. Die Soldaten- und Kriegerkameradschaften stehen für Bewahren und Erinnerung an die Toten und Gefallenen der beiden Weltkriege, aber auch für gesellschaftliches Miteinander und Zusammenhalt unter der Bevölkerung in den jeweiligen Ortsverbänden.Hofmann würdigte das Engagement von Hermann Trenz bei der Kriegsgräbersammlung. "Die Spenden tragen zur Aufrechterhaltung der Soldatenfriedhöfe und der Kriegsgräber als Mahnmal bei." Aber auch als guter Schütze galt dem Auerbacher Vorsitzenden Anerkennung. Er konnte beim Vergleichsschießen des Kreisverbandes Eschenbach in der Klasse Altveteranen mit 264 Ringen von 300 möglichen den 3. Platz sichern. Die Kreisversammlung 2018 wird laut Hofmann am dritten Wochenende im September in Gunzendorf stattfinden, die Siegerehrung vom Kreisvergleichsschießen im Oktober in Vorbach.In die rege Diskussion wurde als Alternative zum Mangel an Fahnenträgern auch die Verwendung eines Fahnenständers geworfen. Der Vorschlag des Kreisvorsitzenden, zunächst erst innerhalb des Führungsteams darüber zu beraten, fand die Zustimmung aller Anwesenden.