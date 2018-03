Trotz kontinuierlich gestiegener Mitgliederzahlen strebt der Haus- und Grundbesitzerverein eine weitere Steigerung an. Dabei verspricht sich der bestätigte Vorsitzende Helmut Haberberger von der Empfehlung durch Mitglieder Neuzugänge zu gewinnen. Die Beratung, bislang konstant in hohem Maße angenommen, bleibe im Vordergrund der Tätigkeit.

Sanierung der Bachgasse

Einige Veränderungen brachten in der Hauptversammlung die Vorstandswahlen, ausgehend davon, dass der bisherige 2. Vorsitzende und Ehrenvorsitzende Hans Leitgeb aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierte. Jürgen Gumann wurde von den 40 Stimmberechtigten zum Nachfolger gewählt. Nach 15 Jahren Tätigkeit als Schriftführer stellte Arthur Schriml sein Amt zur Verfügung. Gabi Koch übernimmt diese Aufgabe, während Georg Büttner weiter die Kassengeschäfte abwickelt. Beisitzer wurden Maria Gottschalk, Hans Steger, Gerhard Haberberger, Gerhard Siegert und Arthur Schriml, Kassenrevisoren Georg Meisel und Maria Gottschalk.In seinem Rückblick vermeldete Vorsitzender Haberberger einen Mitgliederzuwachs von 29 auf derzeit 273. Die Hauptversammlungen von 2016 und 2017 waren jeweils mit einem Vortrag verbunden. Vereinsausflüge führten 2015 nach Regensburg mit Stadtbesichtigung und Schifffahrt, 2016 nach Pilsen und 2017 nach Miltenberg. Um das "Aktuelle Mietrecht" ging es im November 2015 mit dem Chefjustitiar des Landesverbandes als Referenten. Er wurde zudem für den Vortrag im November 2017 zum Thema "Aktuelles Mietrecht - insbesondere Rauchwarnmelder" gewonnen. Außerdem berichtete der Vorsitzende von 85 ausführlichen Beratungen in seiner Praxis. Unverändert bleibt mit 15 Euro der Mitgliedsbeitrag trotz der Abgabe an den Landesverband.Die ausgeglichene Kassenlage erlaubt es laut Kassier Georg Büttner, das Vereinsleben so wie bisher weiter zu führen. Der Vereinsausflug am 16. Juni führt heuer nach Augsburg. Auf dem Programm steht neben Stadtbesichtigung - einschließlich Fuggerei und Rathaus - der Besuch des Augsburger Puppenkiste-Museums. Anmeldungen sind ab Montag, 9. April, ab 8 Uhr bei Gabi Koch (09643/12 29) möglich.Bürgermeister Joachim Neuß lobte die Aktivitäten des Vereins für die Haus- und Grundbesitzer aus, die für die Stadt hohen Wert hätten. Hinsichtlich der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge werde es sicher ein interessantes Prozedere geben, weil der erhobene Beitrag ungerecht war. So hätten Auerbacher Hauseigentümer den gleichen Ausbaubeitrag entrichten müssen wie Immobilieneigner in Nürnberg.Eigentlich stehe heuer die Sanierung der Bachgasse an, um die Stadt weiter lebenswert zu machen. Trotz der Überraschungen während der Rathaussanierung hinsichtlich baulicher Mängel kann, laut Bürgermeister, der Zeitplan eingehalten werden. Bis Ende 2018 beziehungsweise im Frühjahr 2019 werde die Maßnahme abgeschlossen sein.Nach der Bach- werde die Zwingergasse und in den folgenden Jahren die Obere Vorstadt angegangen. Eine fertige Planung liege bereits für den Aufenthaltsbereich Stadtpark und Stadtweiher vor. Derzeit ein "Schlammplatz" aufgrund der Erschließungsarbeiten, entstehe auf dem ehemaligen Franz-Josef-Strauß-Platz das neue Baugebiet an der Dornbacher Straße, allerdings durch private Trägerschaft des Bauunternehmens HD-Bau Michelfeld. Was aber Bauwerber nicht dazu verpflichtet, das Eigenheim durch den Träger erstellen zu lassen.Schließlich informierte Neuß über den Ist-Stand in der Unteren Vorstadt. Er hoffe für Interessenten, die im Alter ihr Eigenheim mit einer attraktiven Wohnung tauschen möchten, dass dieses Angebot heuer und im Folgejahr verbessert werden kann. Zuversichtlich äußerte er sich über das Projekt eines Wohnblocks am Neptunplatz. Eine Klemme in der Finanzierung blockiere derzeit Fortschritte bei der Sanierung des Bürgerspitals. Man hoffe aber, gemeinsam mit der Regierung eine Lösung zu finden.Geehrt für langjährige Vereinszugehörigkeit wurden Georg Büttner, Anton Fuchs, Hans Gmehling, Gerhard Haberberger, Hans Rupprecht, Alfons Rogner und Josef Übelacker.