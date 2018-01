Auerbach in der Oberpfalz : Kolpingsaal |

Sketche und Tanzeinlagen der verschiedensten Garden und dazu ein volles Haus, eine gelungene erste Prunksitzung der Faschingsgesellschaft Auerbach unter dem Motto "Helden der Jugend". Auch das Ende der Sitzung war diesmal, nicht wie letztes Jahr, weit nach Mitternacht.

Ein volles Programm hatten die Verantwortlichen auf die Beine gestellt. Abwechslungsreich und unterhaltsam, wenn auch manchmal etwas zuviel des Guten. Und auch die letztes Jahr fehlende Politikerschelte war dieses Jahr dabei. So wurde nach der Verabschiedung der alten Prinzenpaares Janina I und Kevin I, und der Vorstellung der neuen Prinzenpaares Carina I und Manuel I, die vergangene Wahl durch den politischen Wahlfänger und Newcomer Bottenbruch in der Bütt hinterfragt."Rotwale waren mal rot, die Gelbwale wurden lange nicht gesehen und die Grünwale vor Jamaica ausgemacht", so einer seiner Aussagen. Mandy Schmid und Josef Kreisl waren nun nach ihrem letztjährigen Auftritt in den Flitterwochen und hielten sich mit einer russischen Diskuswerferin namens Olga und Yogastunden auf Trab. Auch Professor Grizmek hatte mit seinem Söderlein mehr die nationale Politik im Auge.Ein Highlight war zweifelsfrei "Der Kinobesuch" von Carina Müller, Manuel Müller, Florian Himmelhuber, Robert Schmid und Andreas Götz, der den Besuchern vor Lachen Tränen in die Augen trieb. Die beiden Lästerschwestern Isa Gnan und Johanna Schuster nahmen dieses Jahr unter anderem die kulinarischen Fresstempel in Auerbach unter die Lupe und Stefan Gitter hatte bei "Dinner for One" ordentlich mit einem Gast zu kämpfen.Taxifahrer Andreas Götz hatte Probleme in der Röhre, die er nur mit einer saftigen Ladung Salatöl beheben konnte und Präsident Danny Schuster kam im total falschen Outfit auf die Bühne, um mal die "Helden aller Art" vorzustellen. Martin Wagner und Kamel Kalle hatten so Probleme mit drei Flaschen und Werner Müller und Karl Maier präsentierten zum Abschluss noch eine wirklich gelungene Showeinlage. " Das Hotel Goldener Löwe, früher haben die Leute darin geschlafen. Manche sagen, nachdem Umzug des Rathauses dorthin, ist dies heute nicht anders".Das Publikum feierte sie mit Zugabe. Männerbalett, Damenballett und die verschiedenen Garden zeigten in wunderbaren Kostümen ihre Art von "Helden der Jugend" und bewiesen wieder einmal, das man in Auerbach stolz sein kann auf sie. Anzumerken muss sein, dass die diesjährige Prinzessin Carina I aus der Faschingshochburg Michelfeld stammt und dessen Präsidentin Elke Haberberger mit Gefolge auch unter den Gästen weilte.1. Auf dem neuen Stadtplan wird nun auch eine Hammer-Run-Skecke ausgewiesen sein. Der neue Parcour wurde bereits von den kraftstrotzenden Extremsportlern Theo Pascale und Alfred Böhm sowie Max Riedhammer und Meier Fitus in Zweierteams getestet. Die Hammer-Run-Strecke beginnt am alten Bahnhofsgelände mit einer,,Matsch Meile". Hier wird ,,Toudngrowa" Rupprecht zu verhindern wissen, dass sich die Teilnehmer im Matsch selbst eingraben. Weiter führt die Strecke über die Stadtmitte.Die hübsch angebrachten Fangnetze am Rathaushindernis wurden von Stadtrat und Baumogul Dieter Hofinann, sicherheitshalber mit Stahlseilen stabilisiert. Auch diese sind nun nach einer aufuendigen Testphase freigegeben. Das nächste Hindernis ist die Überquerung der äußerst geführlichen alten Stadtmauer. Hier werden Oberstadtgärtner und Hühne, Alfred Lindner als auch die Schnatter- und Kletterexpertin Sabine Rass den Teilnehmern Hilfestellung leisten. Bei der Durchquerung des Stadweihers wird der Wasserwachtshäuptling und Starfigaro,.Himmelhuber Boder" die Außicht übemehmen. Das Hammer-Run-Ziel "Einkehr zur lustigen Kloster-Schwester" wird im Stadplan als Kreuz dargestellt. Die Verköstigung mit Balkanspieß und Appetitbroten ilbernhemen die Starwirtinnen Anneliese Deml und die Rußhütten- Caro.2. Neben dern ,,Oichkatzlweg" ist nun endlich auch der Wanderweg durchs "Wolfsland" von der Jägerkammeradschaft für den öffentlichen Personenverkehr freigegeben worden. Die ,,Schneckerl" - äh -Steckerlwandergruppen können sich nun endlich frei zwischen Auerbach und Michelfeld fortbewegen, ohne Angst haben zu müssen, von einem Wolf gefressen ar werden. Oberjäger, Zahnarzt Dr. Krodl, hat dem Wolf bereits alle Zähne gezogen. Die Pflege des gekennzeichneten Wanderweges wird von ,,Rotkäppchen" -Elisabeth Kolleng - übernommen.3. Die notorischen Auswärtsscheißer, uns bekannt, aber nicht benannt, haben eine Interessengemeinschaft gegründet, um den Bau öffentlicher Toilletten voranzutreiben. Sollte die Stadt nicht in der Lage sein, bis Aschermittwoch stille Örtchen auszuweisen, wird am Friedhof vorübergehend ein Donnerbalken von der Fa. Gnan errichtet. Die Donnerbalkenaufsicht wird dann von der stadtbekannten Kraftn Bettl übernommen. Bis dahin werden die unbebauten Örtlichkeiten als ,,weißer Fleck" im Stadtplan eingezeichnet.4. Da es in ganz Auerbach kein einziges Hotel mehr gibt und damit keine Übenachtungsmöglichkeiten vorhanden sind, hat die Stadt eigens für,,Soul-Food-Michellin-Stern-Touristen", ,,First Class -Luxuswohnwägen" gegenüber dem Seniorenparadies "Jakobushof" zur Verfügung gestellt. Im neuen Stadtplan wird dieser Stellplatz mit einem ,,Goldenen Löwen" gekennzeichnet. Die nächtliche Aufsicht über diesen Luxusbereich für die VIP-Cäste, wird vom Xanadoo-Tommy in seiner DJ-Ötzi-Verkleidung durchgeführt.