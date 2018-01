Einen Generationenwechsel vollzieht die Feuerwehr Ranna. Nach 35 Jahren geht die Ära des Vorsitzenden Hubert Bachmann zu Ende. Auch sein Vize und der 2. Kommandant sagen Servus. Die Nachfolger unterstreichen die Bedeutung des Worts von der Feuerwehr-Familie.

Ehrungen Leistungsabzeichen



Bronze. Lea Albersdörfer, Lina Albersdörfer, Jonas Persau, Sebastian Schwemmer, Christian Barth, Isabell Pasquarelli



Silber: Albert Fichtner, Christian Weiß, Marko Weih



Gold: Jan Albersdörfer, Jan Löschner, Thomas Zinner, Patrick Winter, Matthias Wagner, Christian Dilling



Gold/Blau: Fabian Schwemmer, Sascha Kugler, Daniel Winter



Gold/Grün: Clarissa und Stefan Egerer



Fortbildung



Lehrgang für Ausbilder und als Leiter einer Feuerwehr: Fabian Schwemmer



Feuerwehrführerschein: Jan Albersdörfer, Fabian Schwemmer, Albert Fichtner



Dienstzeit



40 Jahre: Norbert Winter . (cs)

Ranna. "Eine gute Mischung", waren sich alle nach der Wahl junger und erfahrener Kräften bei der Hauptversammlung einig. "Mit ihm ist die Wehr in sehr guten Händen", bekräftigte Bürgermeister Joachim Neuß nach der Wiederwahl von Stefan Egerer als 1. Kommandant für die nächsten sechs Jahre. Youngster Fabian Schwemmer will ihn als Stellvertreter unterstützen.Seinen Bruder Sebastian Schwemmer wählten die 36 Stimmberechtigten zum Nachfolger des Vorsitzenden Hubert Bachmann. Daniel Winter tritt als Stellvertreter in die Fußstapfen seines Vaters Herbert. Kassier Johannes Meiler bekommt Christian Dilling, bisher 2. Kommandant, als 2. Kassier zur Seite. Die Schriftführung erledigen Christian Weih und Thomas Zinner. Patrick Winter und Matthias Wagner prüfen die Kasse.Der Feuerwehr Ranna gehören derzeit 95 Mitglieder an. Zum geplanten Umbau des Feuerwehrhauses informierte Bürgermeister Neuß, dass ein Dorfzentrum entstehen soll, dass allen Menschen im Ort zur Verfügung stehe. Dieses Konzept habe sich in Welluck und Nasnitz bewährt. Eine Zusage für die Fertigstellung 2019 könne er allerdings noch nicht geben. Der Stadtrat werde sich in der Januarsitzung damit beschäftigen und auf die Kosten achten, die durch Eigenleistungen gesenkt werden sollten. "Man kann auf diese Feuerwehr bauen, und man kann mit ihr bauen", schloss der Bürgermeister.Zum Ende seiner Amtszeit gab Hubert Bachmann einen kurzen Abriss über den Werdegang der Feuerwehr, der als erste Unterkunft eine Fertiggarage diente. Die Sirene lagerte im Anwesen Winter. 1988 verbesserte das Gerätehaus diese Situation. Anfangs fehlte auch ein Fahrzeug, bis schließlich der Opel-Blitz von der Feuerwehr Michelfeld kam. Als Dank und Anerkennung ihrer Arbeit über Jahrzehnte für die Feuerwehr Ranna überreichten die Führungskräfte je einen Gutschein für ein Wochenende in Volkach an Hubert Bachmann und Herbert Winter.Kommandant Stefan Egerer rief 38 Termine in Erinnerung. Als anspruchsvoll überschrieb er die 20 Einsätze, die von der technischen Hilfeleistung bis hin zum Brand und zur Verkehrsabsicherung reichten. Viel Zeit sei in die Ausbildung investiert worden, wobei überwiegend der Einsatz mit Teilung der Steckleiter geübt wurde. Erfolgreich beteiligten sich drei Gruppen an der Leistungsprüfung, was für eine kleine Feuerwehr wie Ranna mit 44 Aktiven nicht selbstverständlich sei.Die zwölf Schützlinge von Jugendwart Jan Albersdörfer absolvieren mittlerweile gemeinsame Übungen mit dem Nachwuchs in Mosenberg und Neuhaus. Als vollen Erfolg hob er den erstmals durchgeführten Jugendtag mit Nachteinsatz hervor. Ein Aktionstag und die Teilnahme am Wissenstest stehen für dieses Jahr bereits fest.Kreisbrandrat Fredi Weiß würdigte das Engagement der beiden Vorsitzenden. Es spreche für den Geist und die Stärke dieser Wehr, ohne große Schwierigkeiten eine neue Vorstandschaft auf die Beine zu stellen.