Michelfeld. Erstmals traf sich der Pfarrgemeinderat in neuer Zusammensetzung. Zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern wurden ins Gremium berufen: Ruhestandspfarrer Georg Braun, Brigitte Kormann, Regina Lord, Robert Ziegler. Vorsitzender ist in der neuen Wahlperiode wieder Johannes Lindner, seine Stellvertreterin bleibt Sabine Hofmann. Als Schriftführer fungiert Markus Müller; ihn vertritt Bianca Fuchs.

Die Gebetsstaffel um geistliche Berufe macht am 13./14. Mai in der Pfarrei Station. Am Montag, 14. Mai, ist deshalb um 19 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche, den die Michelfelder Moila musikalisch mitgestalten. Fahrzeugsegnungen sind nach den Gottesdiensten am Mittwoch, 9. Mai, 19 Uhr, sowie am Donnerstag, 10. Mai, 10.30 Uhr. Termine für Maiandachten: Freitag, 10. Mai, 14 Uhr, Weidelwanger Mühle; Donnerstag, 17. Mai, 19 Uhr, Klarakapelle (Regens Wagner); Sonntag, 20. Mai, 14 Uhr, Jakobuskapelle Nasnitz; Donnerstag, 24. Mai, 19 Uhr, Pfarrkirche. Der Gottesdienst an Fronleichnam beginnt um 8 Uhr, danach führt die Prozession durch den Ort zu den vier Altären. Die Vereine werden gebeten, dabei das Allerheiligste zu begleiten. Die Birken, mit denen der Prozessionsweg geschmückt wird, werden am Mittwoch, 30. Mai, geholt. Wer dabei mithelfen kann, wird gebeten, sich bei Johannes Lindner (Telefon 15 61) anzumelden.Am Nachmittag dieses Tages beginnt um 14 Uhr das Pfarrfest im Pfarrzentrum. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie Bratwürste und Steaks. Zur Jubelkommunion am Sonntag, 3. Juni, beginnt der Festgottesdienst schon eine halbe Stunde früher, also um 10 Uhr. Um 14 Uhr ist Dankandacht. Die Senioren sowie der Frauen-Frühstückskreis unternehmen am Donnerstag, 21. Juni, eine Fahrt nach Nürnberg. Ziele sind der Bayerische Rundfunk und der Flughafen. Anmeldung unter Telefon 15 11.Ein größeres Jubiläum wirft bereits seine Schatten voraus: Am 6. November 2021 kann die Pfarrei Michelfeld ihren 900. Geburtstag feiern. In den nächsten Sitzungen will sich der Pfarrgemeinderat Gedanken machen, wie dieser Tag begangen werden soll.