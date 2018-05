Jubelkonfirmation in der Christuskirche Auerbach

Musikalisch umrahmt durch den Gesang des Kirchenchors und das Orgelspiel von Pfarrer Moritz von Niedner, feierten sechs Frauen und Männer den Gottesdienst zur Erinnerung an den Tag ihrer Konfirmation vor 60 und 65 Jahren. Pfarrerin Helga von Niedner und die Gemeinde erwarteten sie in der Christuskirche. Edith Herrmann-Möller (geborene Machl) und Christa Lahode gaben ihr Ja zum Glauben 1953 noch in der Friedhofskirche, die damals von den evangelischen Christen für Gottesdienste genutzt wurde. Ein Jahr später feierten sie die Einweihung der Christuskirche.

Als Botschaft gab Pfarrerin von Niedner den Jubelkonfirmanden mit: "Was wirklich wichtig ist im Leben, bekommen wir geschenkt. Es sind vier Dinge: Kraft, Erkenntnis, Glaube und Liebe. Gott allein kann uns schenken, was wir zum Leben brauchen. Er hat uns das Leben geschenkt und schenkt uns das, was wir dazu brauchen."