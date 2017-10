Gewöhnlich dient eine Turnhalle dem Sport. Theateraufführungen oder Konzerte gibt's da manchmal auch. Die Auerbacher Realschule gewinnt ihr neuerdings auch spirituelle Qualitäten ab.

Das vergangene Wochenende stand für Jugendliche und junge Erwachsene im Zeichen der Neuevangelisierung. Zum ersten Auerbacher Prayerfestival holten die Schulschwestern von Unserer Lieben Frau das Team von Jugend 2000 aus Regensburg in die Bergstadt. Drei Tage lang verwandelte sich die Realschulturnhalle in einen Ort des Gesangs, des Gebets und Gesprächs.Das Angebot richtete sich an kirchenferne wie kirchennahe Leute zwischen 15 und 36 Jahren, unabhängig von ihrer Konfession. Die Novizin Schwester M. Carla und Michael Geiger von Jugend 2000 nahmen die Teilnehmer in Empfang. Mit modernen geistlichen Liedern stimmten sich ein auf die Eucharistiefeier. Pater Markus Flasinski standen sechs Konzelebranten zur Seite; die Jugend-2000-Band übernahm die musikalische Gestaltung.Einen ersten Talk zum Thema "Unsichtbar und doch hautnah" moderierte Frater Dominikus Hartmann vom Orden der Passionisten. Das Lobpreiskonzert der Jugend-2000-Band krönte den ersten Festival-Abend. Den Samstag begannen die einen mit Frühsport. Andere knieten in der Turnhalle vor dem Allerheiligsten, sangen und beteten, bevor sie sich zum Frühstück zusammensetzten. Gespräche zu den Themen "Jesus - wer ist das?" mit Pfarrer Peter Bierschenk und "Beichte - muss das sein?" mit Pater Paulus-Maria Tautz, (Franziskaner der Erneuerung) verteilten sich zwischen Rosenkranzgebet und Messe. Ein Speed-Meeting, Glaubenszeugnisse, Gebetszeiten und die Einladung zur nächtlichen Anbetung des Allerheiligsten in der Monstranz setzten sehr unterschiedliche Akzente, die den Bedürfnissen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen Rechnung tragen sollten.Workshops versuchten, auch zu Fragen wie "Mag Gott eigentlich Sex?" Hilfestellungen beim Finden einer persönlichen Antwort aus der Begegnung mit Gott zu geben. Neben einer durchgehenden Beichtgelegenheit an allen Tagen und dem Talk "Du bist unendlich geliebt!" mit Professor Dr. Karl Wallner (Zisterzienser) stellte der "Abend der Barmherzigkeit" das Angebot der Versöhnung mit Gott in den Vordergrund. Wallner bot am Sonntagmorgen einen zweiten Talk an und präsentierte seinen Zuhörern "Maria - Brücke zur Liebe". In einer langen Prozession zogen schließlich die Prayerfestival-Teilnehmer zur Messe in der Pfarrkirche. In seiner Predigt und in einem abschließenden Sendungsimpuls rief der Zisterzienserpater Wallner zu einem missionarischen Christsein auf. Sein "Ite missa est" übersetzte er in ein deutliches "Raus mit euch, ihr habt eine Sendung!"