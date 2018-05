Welluck. Wie bisher, floss auch 2017 als größte Einnahmequelle der Erlös aus dem Dorffest Geld - von der Höhe her nahezu identisch mit 2016 - in die Kasse des Kapellenbauvereins Welluck. "Wir müssen daher keine Angst haben vor finanziellen Herausforderungen, wir sind immer noch durch ein gutes Polster gerüstet", bilanzierte Herbert Appl als Fazit des Kassenberichtes zur Hauptversammlung im Dorfzentrum. Den Hauptanteil an dieser erfreulichen Situation schrieb er den Frauen durch ihre Mitarbeit zu.

Vorsitzender Josef Zimmermann hielt Rückblick auf die Aktivitäten, die sich auf das ganze Jahr verteilten. Alleine zu 23 kirchlichen Anlässen, darunter Kreuzweg, Sterberosenkränze, gestaltet von Gerda Hörmann, Maiandachten, für deren Gestaltung der Frauenkreis sorgt, sowie Adventsandachten, wurden die Dorfbewohner in die Kapelle Zur Heiligen Familie gerufen.Zur festlichen Umrahmung des festlichen Gottesdienstes bei der Gmoi-Kirwa trug die KLJB Welluck-Nitzlbuch bei. Eine besinnliche Adventsveranstaltung im Dorfzentrum schloss sich an die Rorate in der Kapelle mit Monsignore Ellmann vom Mutterhaus an. Mit evangelischen Christen und Pfarrerin Helga von Niedner traf man sich nach der Adventsandacht ebenfalls im Dorfzentrum zum gemütlichen Beisammensein.Dem traditionellen Dorffest am Nachmittag des Fronleichnamsfestes ging wie immer eine Andacht mit Unterstützung der Landjugend voraus. Aus dem Erlös konnten sich von katholischer Seite Monsignore Ellmann sowie die evangelische Kirchengemeinde über jeweils 100 Euro freuen. Auch heuer rechnet Zimmermann wieder mit dem Einsatz vieler Helfer bei der Ausrichtung des Dorffestes. Ein kleines Dankeschön an sie war 2017 die Einladung zum Auer-ochsenessen bei einem zwanglosen Beisammensein.Auch das Treffen jeweils am Rosenmontag trägt mit bei, die Dorfgemeinschaft zusammenzuhalten. Große Resonanz aus der ganzen Region erfuhr 2017 erneut der Osterbrunnen, geschmückt vom Frauenkreis Welluck unter Mithilfe einiger Männerhände aus dem Kapellenbauverein. Besondere Erwähnung durch den Vorsitzenden fanden Josef Wallner, Walter Hörmann, Josef Deinzer, Jürgen Dietl, Karl und Veronika Heberl sowie Marianne Albersdörfer, denen Sauberkeit und Pflege der Kapelle am Herzen liegen.Den aktuellen Mitgliederstand bezifferte Zimmermann mit 19 Familienmitgliedern und vier Einzelpersonen. Er warb zugleich, bezogen auf den Altersdurchschnitt: "Eine Verjüngung würde dem Kapellenbauverein gut tun."Mit einer unterhaltsamen Diaschau von Kerstin Grüner über die Osterbrunnen in der ganzen Region bis zurück ins Jahr 2005 wurde die Hauptversammlung beendet. Mit 17 Bussen machten sich heuer Gäste aus dem gesamten Umkreis auf und legten bei ihrer Osterbrunnentour auch einen Stopp in Welluck ein.