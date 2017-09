Das Jubiläum des Dekanats Auerbach ist der Anlass, mit Kindergartenkindern die Schöpfung zu feiern: Denn sie sind unsere Zukunft. Für sie gilt es, unsere Welt zu bewahren. Deshalb sind alle - ob klein oder groß - zum Festival der Schöpfung in den Michelfelder Klosterpark eingeladen. Folgende Kindergärten aus dem Dekanat starten so ins Kindergartenjahr 2017/18, in dem sie sich immer wieder mit Pflanzen, Tieren und Menschen beschäftigen, um die Schöpfung zu erkunden:

Auerbach - Fatima Kindergarten und Marien-KindergartenCreußen - Kindergarten St. MarienElbersberg - Kindergarten St. ChristophorusHohenmirsberg - Kindergarten St. MartinMichelfeld - Kindergarten St. OttoPegnitz - Kindergarten St. Franzsikus und Kindergarten Don BoscoPottenstein - ASB-Kindertagesstätte St. KunigundTrockau - Kindergarten St. ThomasTroschenreuth - Kindergarten St. Martin.Unter dem Motto "Schöpfung loben" steht die Andacht um 15 Uhr mit Regionaldekan Dr. Josef Zerndl und Dekan Pater Markus Flasinski (CR), in dem jeder Kindergarten ein Symbol aus dem Sonnengesang erhält. Danach können alle Besucher die Schöpfung genießen, denn der Förderverein St. Otto Michelfeld sorgt mit Kaffee, Kuchen und Getränken für das leibliche Wohl der Gäste.Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die Schöpfung zu erleben, hier werden bis 17 Uhr viele Mitmach- und Info-Aktionen angeboten:Basteln und Erzählen - Katholische Erwachsenenbildung BayreuthLöschen und Retten - Freiwillige Feuerwehr MichelfeldFlüsse und Auen - WasserwirtschaftsamtBrunnen und Wasserspeicher - Zweckverband Wasserversorgung JuragruppePflanzen und Wälder - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF)Bienen und Felder - Imkerverein Auerbach.Unterstützt wird das Dekanat bei dem Vorhaben von der Katholischen Erwachsenenbildung in den Städten und Landkreisen Bayreuth, Hof und Kulmbach, in Person von Melanie Esdorf und der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Institut für Katholische Theologie, Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik, von Professor Dr. Konstantin Lindner und bei der Feier von Regens Wagner Michelfeld sowie dem Förderverein St. Otto Michelfeld.Der Dekanatsrat Auerbach lädt alle ein, an dieser Feier am 3. Oktober von 15 bis 17 Uhr im Klosterpark Michelfeld, rund um die Clara-Kapelle, teilzunehmen.