Aufregende Tage liegen hinter den Auerbacher Sternsingern (im Bild mit Pater Markus Flasinski). Ein besonderes Erlebnis bescherte ihnen die Teilnahme an der zentralen Aussendungsfeier in Hof. Das Motto "Segen bringen - Segen sein" setzten sie in den Orten ihrer Pfarrei in die Tat um. Davon kündet der Segenswunsch "20 Christus + Mansionem + Benedicat 18", den sie an die Türen schrieben. Bild: sck