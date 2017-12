In Adolph Kolpings Fußstapfen treten und Spuren hinterlassen, das nehmen sich die Mitglieder der Kolpingsfamilien vor. Und dazu passt das Motto einer auch in Auerbach laufenden Aktion: "Mein Schuh tut gut!"

Ehrungen Eine Reihe von Mitgliedern standen zur Ehrung für langjährige Treue an. Gesundheitliche Gründe und anderweitige Termine hinderten allerdings etliche der Jubilare an der Teilnahme: Josef Felser (für 65 Jahre), Sieglinde Grüner-Kubitza (45 Jahre), Georg Hess, Hermann Kraus (40 Jahre), Annemarie Felser und Horst Rössl (25 Jahre) werden die Urkunden zu einem späteren Zeitpunkt ausgehändigt. Für 40 Jahre Zugehörigkeit konnten Claudia Schnödt und Michael Iberl geehrt werden. (cs)

Bei einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes mit Kaplan Pater Peter Starmach und einer weltlichen Feier danach im Kolpinghaus wurde in Auerbach des Gesellenvaters gedacht, der am 8. Dezember 1813 zur Welt kam. Eine würdige Gelegenheit, um Spenden zu übergeben und treue Mitglieder auszuzeichnen."Wir Kolpingler wissen genau, was hinter so einem Schuh steckt", wandte sich Herbert Appl vom Leitungsteam der Kolpingsfamilie bei der Eucharistiefeier an die Kirchenbesucher. Am Gedenktag Adolph Kolpings blickten die Mitglieder gerne auf seine Lebensgeschichte, wie er vom Schuhmacher zum Handwerker Gottes berufen worden sei. Auch wenn seine Fußstapfen manchmal ein paar Schuhnummern zu groß seien, sei es doch wichtig, vor allem im Alltag immer wieder in diese Fußstapfen zu treten.Bei der Begrüßung im Kolpinghaus verwies Appl auf die Aktion "Mein Schuh tut gut". Die Abgabemöglichkeit für gebrauchte Schuhe besteht jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr im Kolpinghaus. Der Erlös wird dem Kolpingwerk International zugeführt.Der alten Tradition folgend, überreichte die Kolpingsfamilie auch wieder Spenden für Bedürftige und Hungernde in fernen Ländern, wo lebensbedrohliche Not herrsche. Benediktinerbruder Samuel Paulus, ein gebürtiger Wellucker, konnte 1000 Euro entgegennehmen. Seine Abtei wirkt unter anderem mit ihrer Missionsniederlassung in Afrika. Erneut über weitere 1000 Euro freute sich Comboni-Pater Markus Körber für die Missionsarbeit im Sudan. Der gebürtige Pottensteiner war bei der Übergabe verhindert, wird aber die Weihnachtsfeiertage bei seinen Angehörigen verbringen. Hier wird ihm der Spendenbetrag nachgereicht.Nach dem Motto "Alle guten Dinge sind drei" gehen schließlich 1000 Euro an die Auerbacher Tafel. Übergeben werden sie im Frühjahr 2018 bei der Josefi-Feier. Die Spenden setzen sich zusammen aus Erlösen der Altkleidersammlung, des Adventsmarkts mit Basar und Losbude der Frauen, aus dem Bürgerfest sowie dem Verkauf von Palmzweigen und Erntedanksträußen.Präses Markus Flasinski stellte in seinen Grußworten fest: "Wir geben in der Kolpingfamilie ein Zuhause." In den Urkunden für langjährige Treue sah er ein Zeichen dafür, dass sich Menschen hier zu Hause und wohl fühlten.