Sulzbach-Rosenberg. Die Krötensee-Mittelschule verabschiedete sich von einigen Lehrkräften. Während die Mittelschullehrerinnen Carina Süß und Tanja Zimmermann sowie Julia Wagner nach Oberbayern gehen, darf sich Fachoberlehrerin Hedi Jotz nach 43 Jahren Krötenseeschule in den Ruhestand zurückziehen. Jotz prägte und förderte jahrzehntelang die Kunsterziehung an der Schule. Großen Zuspruch erhielt sie für ihre Ausstellungen "Kunst aus Müll" oder "Alles Verkehr", welche auch im Schloss Theuern und im Staatlichen Schulamt Amberg-Sulzbach zu besichtigen waren.

Ihrem Lieblingsspruch von Beuys "Kunst kann man lernen, eine gewisse Begabung wird wohl Voraussetzung sein, aber Fleiß gehört dazu" folgte sie ihre ganze Dienstzeit, heißt es in einer Presseinfo. Zudem verabschiedete sich die Schulgemeinschaft von ihrer krankheitsbedingt verhinderten Englischlehrkraft Karin Holzer, die ebenfalls in den Ruhestand versetzt wurde und ihre Grüße in Form eines Briefes übermittelte. Rektor Peter Danninger und Konrektor Harald Röbl sprachen ihnen und auch den Lehrkräften Carina Kirschhock, Carolin Melzer und Ferdinand Eichinger ihren Dank für die geleistete Arbeit aus.