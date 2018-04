Generationen von Kindern sind durch ihre Schule gegangen. Nahezu ihr ganzes Lehrerinnenleben verbrachte die gebürtige Auerbacherin in Pullenreuth, wo sie bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1992 an der Volksschule unterrichtete.Als jüngstes Kind unter sieben Geschwistern wuchs die Pädagogin am Oberen Torplatz auf. 1942 begann sie die dreijährige Ausbildung zur Lehrerin in Niederviehbach; weitere drei Jahre Studium folgten ab 1946 an der Bayreuther Lehrerbildungsanstalt. Die ersten Einsätze nach dem erfolgreichen Studienabschluss 1949 verschlugen sie nach Burkhartsreuth und Waldeck, bevor sie 1954 ihren Dienst für 38 Jahre in Pullenreuth aufnahm. Im Millenniumjahr 2000 kehrte Kunigunda Fürst in ihre Heimatstadt Auerbach in die Sandstraße zurück. Im Jahr 2015 erfolgte der Umzug in das Bürgerspital. Nach dessen Auflösung als Altenheim wechselte die Jubilarin im Herbst 2016 in das Caritas-Altenheim St. Hedwig. Als Gratulant der Stadt wünschte Bürgermeister Joachim Neuß zum Wiegenfest weiterhin stabile Gesundheit und Zuversicht und überreichte ein Wellnesskörbchen. Im Auftrag des Landrats überbrachte er die Glückwünsche, zusammen mit der Landkreismedaille und einem Präsent in Form einer flauschigen Kuscheldecke.