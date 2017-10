Die Fortbildung gehört zum Selbstverständnis des Lehrerberufs. Dass sich die Pädagogen über Grenzen hinweg austauschen, ist dagegen nicht alltäglich. Einer solchen Einladung folgte das Kollegium der Krötensee-Mittelschule.

Durch die Altstadt

Entfernte Galaxien

Sulzbach-Rosenberg. An einem für Tschechien bedeutungsvollen Wochenende steuerte es die Partnerschule in Rokycany an. Die Leiterin Alena Halirova hatte mit ihrem Team ein kurzweiliges Programm ausgearbeitet, das die Delegation aus Sulzbach-Rosenberg um Rektor Peter Danninger erwartete.Nach einer kurzen Begrüßung in der Schule ging es ins Rathaus, wo sie der 2. Bürgermeister im herrlichen Hochzeitssaal mit dem Jugendstilgemälde von Alfons Mucha willkommen hieß. Danninger bedankte sich für den Empfang. Angesichts der Wahl in Tschechien betonte er, dass eine so wunderbare Partnerschaft vor allem in einem vereinigten Europa gelinge, in dem die Mitgliedsländer weiter aufeinander zugehen und sich nicht entfernen.Bei herrlichem Herbstwetter gab es anschließend eine Stadtführung durch die frühmittelalterliche Altstadt von Rokycany mit der Kirche Maria Schnee, der Mariensäule, dem Dumet-Haus und der Stadtmauer.In der Schule T. G. Masaryka hatten die Kollegen die Möglichkeit, ihre Berufserfahrungen auszutauschen. Hier ging es sowohl um Organisationsabläufe als auch um den Einsatz moderner Medien in Netzwerken wie Tablets und digitale Tafeln, die inzwischen auch in Tschechien verstärkt im Unterricht eingesetzt werden.Ein Höhepunkt war der Besuch der städtischen Sternwarte, die nicht nur eine Reise in entfernte Galaxien, zu Planeten und Nebeln ermöglicht, sondern auch sehr viel unternimmt, um Kinder und Jugendliche für die Astronomie zu begeistern.Bei einem gemeinsamen Abendessen in einem traditionellen böhmischen Restaurant fand der Kulturaustausch der Pädagogen einen würdigen Abschluss, der sicher noch viele Fortsetzungen folgen lässt. Inzwischen sind hier nämlich einige Freundschaften entstanden.