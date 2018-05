Michelfeld. "Wohnungsbrand - keine Information, ob Menschen eingeschlossen sind. Innenangriff mit schwerem Atemschutz nötig." So oder ähnlich könnte ein Einsatzbefehl der Einsatzleitung an die Feuerwehrleute lauten. Der Alarmruf erreichte die FFW Michelfeld - zum Glück nur innerhalb der Abnahme einer Leistungsprüfung der Variante 3. Binnen 300 Sekunden musste von den 13 Kandidaten in Windeseile eine Wasserversorgung vom Hydranten bis zum Atemschutzträger errichtet werden. Selbst einen überraschend auftretenden technischen Mangel an der Pumpe behoben die Prüflinge mit Routine, so dass die Aufgabe in der Zeitfrist absolviert wurde. Am Ende sollten die Teilnehmer noch eine Saugleitung kuppeln. Für die Vorbereitung der Prüfung zeichneten die Kommandanten Andreas von der Grün und Stefan Neukam verantwortlich. Alle Teilnehmer bestanden den umfangreichen Leistungsnachweis mit Bravour. Die Schiedsrichter und Kreisbrandmeister Hans Sperber, Christian Meyer und Helmut Neidel gratulierten zu den Abzeichen der Stufe 1 bis 5. Bild: exb