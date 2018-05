Lorna May und Christian Trenz heiraten am Pfinzigberg

Michelfeld. Mit einem großen Bahnhof überraschten Vereine und Freunde das frisch vermählte Paar Lorna May (geborene Hupfer) und Christian Trenz. Sie mussten sich durch ein schier endloses erscheinendes Spalier durchkämpfen.

Sie gaben sich in der Pinzigbergkirche vor Diakon Franz Josef Reck das Jawort für den gemeinsamen Lebensweg. Umrahmt wurde die Trauung musikalisch von einem Gesangsduo mit Gitarrenbegleitung.Der gebürtige Michelfelder Metzgermeister und seine Ehefrau aus Auerbach führen als Inhaber die frühere Metzgerei Humsberger seit vier Jahren. Erwartet wurde das Paar von der Faschingsgesellschaft Michelfeld einschließlich Männerballett, dem der Bräutigam angehört. Am Ende des Schlauchhimmels der Freiwilligen Feuerwehr Michelfeld gratulierten deren Führungskräfte mit Vorsitzendem Sebastian Höllerl, dessen Stellvertreter Christian Trenz ist.Die Michelfelder Kirwaleit, der ASV Michelfeld mit der AH-Mannschaft und Skifreunde schlossen sich mit Glückwünschen an. Musikalisch überbrachte diese die Knabenkapelle unter Leitung von Ludwig Riedhammer den Eheleuten als fördernde Mitglieder. Auch Töchterchen Lina (16 Monate) feierte mit seinen Eltern.