Die Zeit der Interimslösung auf dem Chefsessel der Polizeiinspektion Auerbach neigt sich ihrem Ende zu. Auf Oberkommissar David Schaffer , der Mitte Mai das Amt von Karlheinz Escher übernahm, folgt zum 1. Dezember Hauptkommissar Manfred Weiß (57) als neuer Dienststellenleiter.

Schaffer wechselt nun aus der Führungsbewährung wieder zurück zur III. Bereitschaftspolizeiabteilung nach Würzburg. Gemäß einer Presseinformation wird er dort Mitglied des Projektmanagements, das unter anderem Baumaßnahmen für Aus- und Fortbildungsstätten bei der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Würzburg betreut. Für David Schaffer geht der Dienst in Auerbach am 30. November zu Ende.Die Stelle des Inspektionsleiters in Auerbach wurde entsprechend ausgeschrieben und neu besetzt. Nachfolger wird der aus der Nachbarstadt Sulzbach-Rosenberg stammende Polizeihauptkommissar Manfred Weiß. Dieser wechselt von der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung aus der Herzogstadt nach Auerbach. Die Amtseinführung des neuen Dienststellenleiters wird am 1. Dezember über die Bühne gehen.Eingestellt wurde Manfred Weiß 1979 bei der bayerischen Polizei im mittleren Polizeivollzugsdienst. Seine erste Station war dabei die 16. Bereitschaftspolizeihundertschaft in Nürnberg. 1981 begann er mit seinem Studium für den gehobenen Dienst in Fürstenfeldbruck. Anschließend war er unter anderem als Dienstgruppenleiter in München bei der Polizeiinspektion in München-Mosach tätig.Seit 1993 gehört Manfred Weiß wieder zur Bereitschaftspolizei. Eingesetzt war er laut Pressetext zunächst bei der 26. Bereitschaftspolizeihundertschaft als stellvertretender Zugführer. Ab 1996 war er Klassenleiter sowie Fachlehrer beim 26. Ausbildungsseminar in Sulzbach-Rosenberg. Seit 2015 ist er Klassenleiter und Fachlehrer beim 27. Ausbildungsseminar - ebenfalls in der Herzogstadt.Der neue Auerbacher Inspektionsleiter ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Die Familie wohnt in Sulzbach-Rosenberg. Weiß ist in verschiedenen Vereinen engagiert und zählt Schwimmen zu seinen großen Leidenschaften.