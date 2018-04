Der Kolpingsaal ist ein wichtiger Treffpunkt in Auerbach. 2017 standen 33 Großveranstaltungen auf der Buchungsliste. Dass es im Saal zu voll wird, wie kürzlich bei einem Tanzabend geschehen, will die Kolpingsfamilie aber für die Zukunft ausschließen.

Beitrag soll stabil bleiben Ein geringfügiges Minus, abgedeckt durch die Rücklagen, bilanzierte Josef Gumann im Jahr 2017 für die Vereinskasse. Momentan überprüfe der Bundesverband in Köln die Beitragssätze. Vor diesem Hintergrund verwies Gumann darauf, dass in Auerbach der Mitgliedsbeitrag seit 1995 unverändert eingehoben werde. Anhebungen des Bundesverbands habe die hiesige Kolpingsfamilie nicht an die Mitglieder weitergegeben: "Wir haben auch nicht vor, die Beiträge anzupassen."



Detailliert informierte Vermögensverwalter Norbert Grüner über die vier Bereiche, die in sein Ressort fallen. Im Gegensatz zu den Vorjahren waren 2017 keine Erhaltungsmaßnahmen notwendig. Das Kalenderjahr habe mit einer schwarzen Null abgeschlossen. Die Altkleidersammlungen hob er als positive und notwendige Einnahmequelle hervor: Mit ermöglicht werde das durch die Fahrzeuge, die der Kolpingsfamilie überwiegend kostenlos überlassen würden.



Als goldrichtig stelle sich die Entscheidung für eine Photovoltaikanlage heraus: "Ohne sie wäre dieses Haus nicht zu halten." (cs)

Einen breiten Raum bei den Aktivitäten hat auch im vergangenen Jahr wieder das soziale Engagement eingenommen. Daneben stand der Betrieb des Kolpinghauses. Bei der Jahreshauptversammlung berichtete Herbert Appl vom Leitungsteam über eine gute Auslastung.Allein 33 Großveranstaltungen liefen im Kolpingsaal ab, darunter Theaterabende mit der Chiemgauer Volksbühne und den Veldensteinern, Konzerte und Parteitermine. Regelmäßig kam die Faschingsgesellschaft zu Proben und Prunksitzungen. Insgesamt sprach Appl von rund 140 Veranstaltungen im Haus. 38 Singstunden hielten die beiden Chöre des Männergesangvereins 1884.Annemarie Schleicher sprach die hoffnungslose Überfüllung des Saals kürzlich beim Abschlussball eines Tanzkurses an. "Das wird nicht mehr vorkommen", versicherte Appl. Offensichtlich habe die Tanzschule - ohne die Verantwortlichen der Kolpingsfamilie in Kenntnis zu setzen - zwei Kurse zusammengelegt, wohl um eine Saalmiete und eine Kapelle einzusparen. Eine Obergrenze für die Besucherzahl solle derartige Szenen in Zukunft verhindern.Auf die Aktion Zukunftsprozess der Kolpingsfamilien ging Appl anschließend ein. Der Bundesverband reagiere damit auf den Wandel der Altersstruktur. "Wenn ich bedenke, dass unsere Bewegung seit ihrer Gründung durch Adolph Kolping 200 Jahre überdauert hat, ist mir nicht bange, dass sie auch weitere 150 bis 200 Jahre überstehen wird", gab sich Appl überzeugt.Neben den jährlich wiederkehrenden Terminen steht 2018 eine Tagesfahrt zur Landesgartenschau nach Würzburg im Programm der Kolpingsfamilie Auerbach. Die Altkleidersammlung, federführend seit Jahren von Josef Gumann organisiert, bringe Geld in die Kasse, das als Spende weitergegeben werden könne; zum Beispiel 1000 Euro für den Archeladen. Besonders stellte der Vorsitzende die beiden guten Geister in der Kolpingsfamilie, Georg Kugler und Georg Suttner, heraus.Im Rückblick brachte Annemarie Hartmann die Aktivitäten der Frauengruppe in Erinnerung. Zurzeit stehe nur ein sehr geschwächter Arbeitskreis zur Verfügung. Dennoch sei es gelungen, mit vereinten Kräften die verschiedenen Aktionen wieder zum Erfolg zu führen. Der Erlös von insgesamt 1600 Euro werde für karitative Zwecke verwendet. Viel Unterstützung habe in der Bevölkerung die Schuh-Sammelaktion gefunden. Weiter nehme Kolping Briefmarken, Handys und Zubehör an.Informiert wurden die Mitglieder über die Suche nach einem neuen Hausmeister für das Kolpinghaus und die Kegelbahn. Das derzeitige Hausmeisterehepaar steht ab 1. Oktober nicht mehr zur Verfügung.