Mehr als 150 Frauen und Männer, die vor 25, 40, 50, 60 und 70 Jahren ihre Erstkommunion in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer gefeiert haben, trafen sich hier wieder am Ostermontag zur Jubelkommunion. Etliche von ihnen nahmen lange Anfahrten in Kauf, etwa aus München, Stuttgart, Ulm, Hamburg, Bremerhaven und sogar aus der Schweiz. Aus dem Jahrgang 1949 gingen mit Pfarrer Hans Eisend und dem Zentralpräses der Marianischen Männerkongregation Josef Schwemmer zwei Priester hervor. Begleitet von Dekan Markus Flasinski und Pfarrer Hans Eisend - Pater Schwemmer war an der Teilnahme verhindert - zogen die Jubelkommunikanten unter den Klängen der Michelfelder Blasmusik mit ihrem Leiter Werner Meisel zum Festgottesdienst in das Gotteshaus. Das Treffen im Kolpinghaus nach der Nachmittagsandacht galt dem geselligen Beisammensein. Die Kolpingfrauen servierten Kaffee und selbst gebackene Kuchen. Bild: cs