Neuendettelsau und Ansbach, Sitz der Regierung und Bezirksverwaltung von Mittelfranken, waren Ziele des Männergesangvereins 1884. Der Besuch der ersten Stadt hatte einen ganz besonderen Grund für die Sänger.

Sie lösten damit das Versprechen gegenüber dem gebürtigen Auerbacher Pfarrer und Regionaldekan Wolfgang Hörl anlässlich seines 50. Geburtstags im vergangenen Jahr ein, eine Eucharistiefeier in seiner Pfarrei St. Franziskus musikalisch zu gestalten. Der gelernte Banker verstärkte den Chor als aktiver Sänger bis zum Beginn seines Studiums, ab da ist er dem Verein als passives Mitglied treu. Als Spätberufener wurde er vor 20 Jahren zum Priester geweiht und feierte seine Primiz in seiner Heimatpfarrei Auerbach.Beim Ständchen des MGV lud er damals schon zu einem Besuch ein, wohin ihn auch immer seine Arbeit im Weinberg des Herrn verschlage. Bei der Gratulationscour zum Fünfzigsten machte Vorsitzender Hans Steger Nägel mit Köpfen und leitete mit seinem Team die entsprechenden Vorbereitungen ein. Mit dem von Chorleiter Markus Weber gut gewählten Repertoire kamen Gemischter- und Männerchor nicht nur beim Pfarrherrn, der von einem "Highlight-Gottesdienst" sprach, bestens an. Mit dem traditionellen Zululied "Siyahamba" sangen die Auerbacher in Neuendettelsau zudem eines seiner Lieblingslieder.Auch die Gottesdienstteilnehmer drückten mit ihrem Beifall ihre Begeisterung aus. An der Orgel begleiteten Markus Weber und Josef Schaller, die beiden "Weber-Boum" waren an den Percussionsinstrumenten im Einsatz. Bei einem Sektempfang im Pfarrheim mit anschließendem Weißwurstfrühstück, Kaffee und Kuchen gab es ausreichend Gelegenheit für Pfarrangehörige und Gäste zum gegenseitigen Kennenlernen. Hörl gab Einblick in seine Arbeit in der Diaspora, nur rund 14 Prozent der Einwohner, die er in Neuendettelsau und Petersaurach seit 2012 zu betreuen hat, sind katholisch. Als Regionaldekan ist er stark eingebunden in die Ökumene, wobei er von einem guten Miteinander berichtete. Sieben Aufgabenbereiche innerhalb der Diözese Eichstätt lasten auf seinen Schultern. Trotz der enormen Anforderungen nahm sich Pfarrer Hörl Zeit, seine Gäste bei der rund einstündigen Führung durch Ansbach mit seiner reichen Geschichte und den zahlreichen Sehenswürdigkeiten zu begleiten.