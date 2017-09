Das Mogo-Team Auerbach traf sich in der Gaststätte Rußhütte zum gemeinsamen Dankeschönessen. Organisator Thomas Kormann dankte allen ehrenamtlichen Helfern für ihr Engagement beim Motorradgottesdienst. Aus dem Erlös in Höhe von insgesamt 1200 Euro gingen heuer 600 Euro an die Dr.-Heinrich-Stromer-Grundschule, vertreten durch Rektorin Gabriele Appl. Dieser Betrag wird für Kinder verwendet, die zum Beispiel bei Klassenfahrten, Aufenthalten im Schullandheim oder Eintrittsgeldern nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügen. Der Förderverein Maffei, vertreten durch den Kassier Roland Achatz, erhielt 300 Euro zum Erhalt der Grubenanlage Maffei. Weitere 300 Euro gehen an den ASB-Regionalverband Jura Auerbach. Die Vertreter der beschenkten Institutionen bedankten sich beim Auerbacher Mogo-Team. Thomas Kormann hielt noch einen kurzen Rückblick auf die zurückliegende Motorradsaison, dann wurden ein Film und Bilder vom Gottesdienst gezeigt. Am Dienstag, 3. Oktober, wird der letzte Gottesdienst auf der Burg Feuerstein besucht. Am Montag, 11. Dezember, findet die Weihnachtsfeier in der Gaststätte Rußhütte statt.