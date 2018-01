Der närrische Nachwuchs steht den Großen in Auerbach nicht nach. Vom Applaus angespornt, laufen die jungen Künstler bei der Kinderprunksitzung im ausverkauften Kolpingsaal zur Hochform auf.

Beifallsraketen gezündet

Schwestern lästern

Alle Hausaufgaben müssen von den Eltern erledigt werden. Nur so können wir kontrollieren, ob sie das wissen, was wir wissen müssen. Aus der Regierungserklärung des Kinderprinzenpaars

Etliche Akteure haben die Verbundenheit mit der närrischen Tradition als Töchter, Söhne und Enkelkinder bekannter Auerbacher Faschingsdynastien in die Wiege gelegt bekommen. Teils sichern sie bereits in der dritten Generation den Schwung der fünften Jahreszeit. Mit den Gesellschaften aus Michelfeld, Pegnitz, Eschenbach und Hersbruck begeisterten die Gastgeber das Publikum auf der Bühne und in der Bütt. Erstmals bot die Kinderprunksitzung auch ein Forum für einen Sketch der Theatergruppe der Mittelschule Auerbach.Ein Feuerwerk von Gags beanspruchte nahezu drei Stunden das Zwerchfell der Mamas, Papas, Geschwister und Großeltern, Kindersitzungspräsidentin Eva Schübel zündete als Moderatorin eine Beifallsrakete nach der anderen. Sie wurde am Ende aus Altersgründen nach dreijähriger Amtszeit durch ihre Nachfolgerin Christina Wagner verabschiedet.Kinderprinzessin Franziska I. (Schübel) verriet ihren Untertanen einiges über ihre Herkunft. Sie wurde nach eigenen Angaben in eine richtig verrückte Familie hineingeboren, Oma und Opa Kormann regierten als Anni I. und Rudi I.; Oma Elly Schübel stand mehr als 30 Jahre in der Bütt, und darüber hinaus liefen einige Jahre bei ihr als FG-Präsidentin die Fäden zusammen. Und schließlich ist da noch die erfahrene große Schwester Eva, die am Ende dieses Events ihr Amt in jüngere Hände legte."Wir beide verstehen uns gut", fand Jakob I. (Albersdörfer, Hausname Streber) aus Welluck als Prinz und Schulkamerad. Ganz schön in Atem hielten ihn die vielen Küsschen bei der Ordensverleihung an all die bezaubernden weiblichen Aktiven.In ihren närrischen Gesetzen drohten die Hoheiten bei Nichteinhaltung drakonische Strafen für alle an. So müssen alle Hausaufgaben von den Eltern erledigt werden: "Nur so können wir kontrollieren, ob sie das wissen, was wir wissen müssen." Auch das Taschengeld war ihnen ein Anliegen: "Wenn die Eltern Lohnerhöhung erhalten, muss die sofort an uns weiter gegeben werden."Neben der Prinzessin brachten Lea Post, Isa und Jette Gnan, Ferdi und Benny Schuster, Johanna Schuster und Emely Ehret die Stimmung mit Witzen, Sketchen und Einaktern zum Brodeln. Als Lästerschwestern plauderten Johanna Schuster und Isa Gnan aus dem Nähkästchen stadtbekannter Personen und Familien. Da war von den zwei kleinsten Wirten Deutschlands mit den zwei größten Fresstempeln in Auerbach ("Simpl und Venezia") und von Gürteltieren im Auerbacher Freibad ("die alten Weiber mit ihren Schwimmgürteln") die Rede. Aber auch ein männliches Gürteltier soll sich dort tummeln: "Der Wellucker Schmie, nur braucht der keinen Gürtel, den hat er sich schon selbst angefressen." Als Gegenstück müsse Hans Kormann aufpassen, dass er nicht in die Nähe eines Abflussrohres kommt.Nach dem Motto "wie die Alten sungen, so jodeln auch die Jungen", zog Xaver Götz mit Papa Andreas in einer Slapstick-Einlage alle Register der Komik. So ernst wie eine Gerichtsverhandlung vermuten lässt, ging es beim Sketch der Theatergruppe der Mittelschule natürlich nicht zu. Dafür sorgten die Darsteller Manuel Holl, Leonie Winkler, Laura Riede und Felicitas Pischel. Weil er ständig Menschen zum Schlafen bringt, wird Anklage gegen den Sandmann erhoben. Doch nach einem kurzen Nickerchen fiel die Entscheidung von Staatsanwältin und Richterin auf Freispruch.Mit anspruchsvollen Tänzen setzten die Junioren- und Jugendgarde sowie die "Lollis" als jüngste Tanztruppe der Faschingsgesellschaft Stadtgarde Auerbach wie auch die Garden der Gastgesellschaften weitere Höhepunkte.