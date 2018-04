Nächstes Jahr gibt es in Auerbach zu wenige Jugendliche

Elf junge Christen der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde feierten am Sonntag in der Christuskirche ihre Konfirmation. Den Gottesdienst mit den Angehörigen und Gemeindegliedern umrahmten der Kirchenchor unter Leitung von Pfarrer Moritz von Niedner, der zugleich auch an der Orgel im Einsatz war, und der Posaunenchor. Unterstützung fand die Auerbacher Bläsergruppe durch Mitwirkende aus Betzenstein als Ersatz für Pfarrer von Niedner sowie Sohn Konrad, der sich unter den Konfirmanden befand.

Den Umgang mit der Schuld als Mittelpunkt ihrer Predigt erklärte Pfarrerin Helga von Niedner mit der Bibelgeschichte zu König David, der die Frau eines seiner Soldaten begehrte und mit ihr Ehebruch beging. Er brachte mit diesem Fehltritt sich selbst und seine Familie in große, lang andauernde Schwierigkeiten. "Gut gehen wird es nur dann, wenn man Fehler einräumt und dazu steht", zeigte die Pfarrerin mit diesem Beispiel den Jugendlichen auf.Was es noch nie in der Geschichte der hiesigen evangelischen Kirchengemeinde gegeben hat, tritt 2019 ein: In Auerbach wird keine Konfirmation gefeiert. Grund sind zu wenige Konfirmanden.