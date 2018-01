Wer sich außergewöhnliche Verdienste um die Soldaten und Reservisten in Michelfeld erwirbt, bekommt jetzt eine Armbanduhr mit Vereinslogo zum Dank. Die ersten Träger haben sie auch schon am Handgelenk.

Michelfeld. Das bisherige Führungsteam der Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) Michelfeld wurde erneut mit der Verantwortung für den Verein betraut. Als besonderes Ereignis steht heuer das 145-jährige Bestehen an. Mit einem Preisschafkopf, einem Festgottesdienst samt anschließendem Weißwurstessen und dem Grillfest soll es im August gefeiert werden.Den "Guten Kameraden" intonierten Werner Meisel und Manfred Lehner im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder. 2017 waren das Dr. Werner Fuchs und Ehrenmitglied Karl Ziegler. Neuaufnahmen gab es nicht. So sank der Stand auf 107.Vorsitzender Uwe Fischer fasste das Vereinsgeschehen zusammen. Ein kleines Polster für die Kasse bescherte der Preisschafkopf. Bei der Gestaltung des Volkstrauertags in Michelfeld brachten sich Reservisten ein. Vier von ihnen übernahmen darüber hinaus die Ehrenwache am Kriegerdenkmal in Auerbach.Als ein großes Problem im Verein stellt sich für Fischer der Bestand von passender Bekleidung dar. Immer mehr Mitglieder seien ihren Uniformen "entwachsen". Für viele sei die Fahrt zum Austausch nach Amberg zu zeitaufwendig. Er appellierte, sich wegen eines Termins mit ihm in Verbindung zu setzen.Zu wünschen übrig lasse weiterhin die Teilnahme am Schießen in Traunfeld an jedem letzten Freitag im Monat. Alle am Schießsport Interessierten sind dazu aufgerufen. Für weitere Informationen steht der Vorsitzende zur Verfügung. Künftig werde verdienstvollen Mitgliedern zu besonderen Anlässen eine Armbanduhr mit Vereinslogo überreicht.Berufliche Gründe veranlassen das Vorstandsmitglied Thomas Hofmann, kürzer zu treten. Er wird aber als Betreuer der Internetseite den Verein weiter unterstützen. Sein Vater Erich Hofmann verabschiedet sich nach 25 Jahren als Reservistenbetreuer und Vereinsschießwart. Mit dem Wunsch für viel Gesundheit verband Uwe Fischer die Hoffnung, dass ihm künftig die Teilnahme an Vereinsaktivitäten möglich sein werde.Im Rückblick nannte stellvertretender Vorsitzender Ludwig Wittmann das im Schützenheim ausgerichtete Kreisvergleichsschießen im April und die Preisverleihung im August im Pfarrzentrum. Kassier Michael von der Grün, der ein kleines Plus eingefahren hat, machte deutlich, dass Spenden wichtig für den Verein seien. Unter den Ausgaben schlugen die Schussgebühren mit 247 Euro zu Buche, zur Abnahme müssen weit über 300 Kilometer gefahren werden.Das Jahresprogramm sieht neben dem Vereinsjubiläum auch heuer wieder eine Pfingstwanderung und einen Vereinsausflug vor, der im Vorjahr mangels Teilnehmer entfallen musste. Angeregt wurde eine Fahrt nach Sinsheim mit Besuch des Technikmuseums. Der Vorstand wird sich mit dem Vorschlag befassen.25 Jahre Vereinszugehörigkeit von Peter Zinner und Michael von der Grün wurden mit Urkunden und Armbanduhren gewürdigt. Dieses Präsent wurde auch an die beiden Hofmänner überreicht. Den 80. Geburtstag nahm die Vereinsführung zum Anlass, Johann Lauber zum Ehrenmitglied zu ernennen.In den Reihen der Mitglieder befinden sich lediglich noch zwei Teilnehmer am Zweiten Weltkrieg. Das ergab die Anfrage von Georg Speckner.