Bei der Feuerwehr Michelfeld fährt in Kürze ein neuer Mannschaftstransportwagen vor. Ein Löschfahrzeug kommt ebenfalls in Sicht. Auch für einen dritten Wunsch stehen die Vorzeichen günstig.

Ehrungen 25 Jahre Feuerwehrdienst: Jürgen Beck, Jens Deuchler, Jürgen Thiem, Manfred Kirzdörfer



25 Jahre Fördermitgliedschaft: Matthias Lord, Thomas Lord, Alex Schalanda, Andreas Weber, Matthias Beck, Armin Buchmann, Thomas Gsell



Die Ehrennadel für 60 Jahre Zugehörigkeit wurde an Hans von der Grün überreicht. Nachgereicht wird sie für 50 Jahre an Xaver Humsberger . (cs)

Michelfeld. Vorsitzender Sebastian Höllerl sagte bei der Jahreshauptversammlung ein "dickes Dankeschön an das Handwerker-Team, das 2017 besonders fleißig am und im Gerätehaus gewerkelt hat". Für dessen Modernisierung habe die Stadt ein Konzept in Auftrag gegeben: "Es steht zwar alles noch am Anfang, aber ein Startschuss ist gefallen."Nahezu unverändert blieb der Mitgliederstand gegenüber 2016. Die 124 Mitglieder setzen sich zusammen aus 49 Aktiven, 18 Jugendlichen, 24 passiven und 31 fördernden Mitgliedern sowie den beiden Ehrenmitgliedern Günther Späth und Alfred Kormann. Kommandant Andreas von der Grün erwähnte auch drei kleine Michelfelder, die bei der neugegründeten Kinderfeuerwehr im Stadtgebiet mitmachen.Für ihre Aufgaben stehen der Wehr ein Löschfahrzeug (LF) 8 und ein Mannschaftstransportwagen (MTW) zur Verfügung. 2017 legten sie 1118 Kilometer beziehungsweise 3562 Kilometer zurück. Angeregt durch ein Spendenangebot, steht die Wehr vor der Anschaffung eines Defibrillators, der im MTW installiert werden soll. Zu seinem Gebrauch müssten möglichst viele Feuerwehrler einen Kurs absolvieren, den die Raiffeisenbank Michelfeld bezahlt. Sehr zur Freude von der Grüns bekommt die Feuerwehr voraussichtlich Ende Februar einen neuen MTW. Möglich macht das eine Spende des Geschäftsführers der Ambulanten Intensivpflege Bayern (AIB), Gökhan Altincik, von 40 000 Euro an die Stadt Auerbach.Seit drei Jahren beschäftigt die Neubeschaffung eines LF 10 die Wehr. "Nun sind wir auch da bald am Ende", kündigte der Kommandant an, nachdem im Frühjahr die Ausschreibung auf den Weg gebracht werden soll. 235 Stunden wurden 2017 ehrenamtlich für den Ankauf aufgebracht. Insgesamt waren die 65 Aktiven 3482 Stunden im Interesse des Allgemeinwohls unterwegs. Für die Feuerwehr ist der Investitionsschub damit noch nicht abgeschlossen. Es steht noch die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses an. Angepeilt für sie für 2022.Im vergangenen Jahr war die Wehr bei 25 Einsätzen gefordert; darunter elf Hilfeleistungen, drei Brandeinsätze, zwei Einsatzübungen und neun Ereignisse, bei denen sie den Verkehr sicherte. "Der Ausbildungsstand in unserer Wehr ist als gut einzuschätzen", zeigte sich Kommandant Andreas von der Grün zufrieden. Ähnlich äußerte sich Jugendwart und 2. Kommandant Stefan Neukam, der sechs Mädchen und zwölf Jungen betreut. Für die zwölf Atemschutzträger berichtete Sven Deuchler.Kassier Ronald Schmiedl schloss 2017 mit einem Minus ab, das aus der Nachzahlung der Körperschaftssteuer für 2014 sowie der Gewerbesteuer an die Stadt resultierte. Ohne diese "Überraschung" hätte es zu einem kleinen Plus gereicht. Die Kassenprüfer Reinhard Wittmann und Markus Weber gaben grünes Licht für die Entlastung.Seine Anerkennung über die große Einsatzleistung in Michelfeld drückte Bürgermeister Joachim Neuß aus. "Angesichts der 16 Helfer für die Jugendwehr muss es uns um die Zukunft der Michelfelder Wehr nicht bange sein." Kreisbrandrat Fredi Weiß sah bei der Wehr eine kompetente Mannschaft, eine engagierte Jugend und die nötige Ausrüstung.