Kaum Veränderungen bringen die Neuwahlen beim Förderverein Museum 34. Ein Zeichen für die gute Arbeit der Ehrenamtlichen, die in der Hauptversammlung ausführlich Bilanz ziehen.

Neuwahlen Die bewährte Vereinsführung wurde im Wesentlichen im Amt bestätigt. Bürgermeister Joachim Neuß ist Vorsitzender, die neuen Stadtarchivarin Doris Bundscherer seine Stellvertreterin. Schriftführerin ist Marianne Mimler-Hofmann, Kassier Georg Büttner, Kassenprüfer sind Herbert Appl und Edmund Goß, Beisitzer Sieglinde Grüner-Kubitza, Marion Ringl, Horst Rösel, Josef Schaller und Rudolf Weber. (sck)

Als Vorsitzender des Fördervereins Museum 34 hieß Bürgermeister Joachim Neuß bei der Jahreshauptversammlung 15 der 37 Mitglieder im Sitzungssaal des Rathauses willkommen. Erfreut zeigte er sich über die zwei Neumitglieder, Stadtarchivarin Doris Bundscherer und die Leiterin des Museums, Marion Ringl. Zugleich die ersten beiden Damen in der bisher reinen Männerrunde des Fördervereins, wie Neuß anmerkte. Er erinnerte kurz daran, dass sich der Förderverein um den Regelbetrieb im Bürgerhaus und in den beiden Museen (Lodes-Museum und Museum 34) bemüht. Als Nachfolgerin von Christian Bauer pflegt die neue Leiterin, Marion Ringl, die Dauerausstellung und deren monatliche Aktualisierungen.In zwei Vorstandssitzungen ging es um die Einrichtungen und die Ausstattungen. Nachdem man in den vergangenen Jahren schon zwei Hempflingbilder angekauft hatte, fand man über die Website Ettals Informationen über zwei Fratres, die sich um das Werk Hempflings kümmern. Rudolf Weber und Horst Rösel besuchten mit Doris Bundscherer und Marion Ringl die so entstandene Vernissage zum Werk Hempflings in Ettal und erstanden ein weiteres Bild des Künstlers. Für die Überführung des Gemäldes nach Auerbach stellte Günter Cermak kostenfrei einen Kleinbus zur Verfügung. Ein originalgetreues Modell des Auerbacher Bahnhofs stellte der schleswig-holsteinische Hobby-Modellbauer Berthold Rolapp zunächst als Leihgabe für das Museum 34 zur Verfügung. Man entschied sich für den Ankauf des Modells für 500 Euro.Angesichts des bevorstehenden Abbruchs des Lokschuppens ist der Verein froh über die Erweiterung des Modells um den ebenso maßstabgetreuen Nachbau des Lokschuppens. Erneuert wurde die Beleuchtung im Bürgerhaus mit Mitteln aus dem Budget des Stadtmuseums. Weiter informierte Neuß über den Umzug des Lodes-Museums in das Schenkl-Schulhaus und den Wechsel im städtischen Archiv. Doris Bundscherer leitet seit Jahresbeginn als Nachfolgerin von Hans-Jürgen Kugler diese Einrichtung. Von Professor Johannes Pfeuffer erhielt man eine umfassende Sammlung von Fossilien und Mineralien. Im März findet wieder eine Vernissage zum Werk Hempflings statt. Den 340. Geburtstag des großen Auerbacher Künstlers Johann Michel Doser im April feiert der Verein mit einem heimatkundlichen Vortrag. Und im Zuge der Rathaussanierung erforscht man die Rathauskeller. Hier sind fünf Kellergeschosse überliefert. Derzeit ist man über eine Leiter bis ins dritte Kellergeschoß vorgedrungen und hat alte Zunftstangen entdeckt. Ein Treppenzugang in die Keller ist jedoch noch nicht gefunden worden.Über ihre ersten Arbeiten im Museum 34 in den vergangenen zehn Monaten berichtete Marion Ringl. Sie äußerte sich zufrieden über die Resonanz zur Ausstellung, die im Zuge des Auerbacher Feuerwehrjubiläums entstand. Bereichert wurde dies durch beeindruckende Erzählungen von Feuerwehrkameraden und auch durch Informationen von Kreisbrandrat Fredi Weiß und Kreisbrandinspektor Peter Deiml. Mehr als 6500 Besucher verzeichnete man im Museum 34, doch wurden teilweise ganze Schulklassen nicht mitgezählt. Deshalb ist die Beschaffung eines kostengünstigen Besucherzählers vorgesehen. Neue Exponate erhielt man beim Abbruch des Ruderstadels und auch aus dem Abbruch des Lokschuppens erwartet sich die Museumsleiterin, wie sie sagte, weitere Exponate.Bedauernswert findet der Kurator des Lodes-Museums das bisher geringe Interesse am Werk des Künstlers.In den Jahren seines Bestehens seit 2012 hat das Lodes-Museum mit seinen Bildern, die Josef Schaller mit Georg Büttner und Rudolf Weber gerahmt hat, gerade Mal 1443 Besucher angezogen, hieß es in der Versammlung. Ein Verbesserung der Resonanz erhofft sich Schaller im Schenkl-Schulhaus, in dem sich auch das Stadtarchiv befindet. "Die Besucherzahlen ermutigen nicht zu Freudentänzen", kommentierte Neuß Schallers Bericht. Dieser begrüßte erneut den Umzug in die neuen Räume mit seinem Appell: "Wir haben das Werk übernommen und dürfen es nicht im Keller verstauben lassen!"