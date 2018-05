Josef Geyer und sein Stellvertreter ehren die Sieger im Nitzlbucher Schützenheim - und siehe da: Der Verein hat in Hildegard Geyer nun eine Schützenkönigin.

Mit einem 302,1-Teiler verwies Hildegard Geyer ihren Vorgänger Bernhard Gradl (339,2-T.) in die Rolle des 1. Ritters. Elisabeth Lettner schob sich in letzter Sekunde mit einem 412,2-T. als 2. Ritter vor ihre Schwester Monika Eisend-Speckner (576,7-T.). Den König bei der Jugend stellte Johannes Kugler mit einem 440,8-T., flankiert von den Rittern Konstantin Karl (563,7-T.) und Michael Syttny (691,0-T.).Den Vereinsmeistertitel bei den Junioren holte sich Johannes Kugler mit 185 Ringen vor Konstantin Karl (175) und Michael Syttny (163). Die Damenklasse führte Monika Eisend-Speckner mit 173 Ringen an vor Hildegard Geyer (150). Vereinsmeister der Herren wurde Bernhard Gradl mit 185 Ringen, gefolgt von Joachim Kugler (173) und Anton Kugler (161).Die Disziplin "Aufgelegt" brachte Bernhard Gradl mit 195 Ringen Platz eins. Ehefrau Renate (179) landete auf Rang zwei vor Karoline Lutz (175) und so hieß es erneut "Frauen im Vormarsch". Auf Luftpistole erschoss sich Reinhold Speckner Platz eins, Thomas Heberl (96) erreichte den zweiten. Er setzte sich beim Osterpreisschießen mit einem 21,9-Teiler an die Spitze, Bernhard Gradl (46,8-T.) und Joachim Kugler (67,4-T.) kamen auf die Plätze zwei und drei unter den 14 Teilnehmern. Für 60 Jahre Treue zum Schützenverein Unter Uns Nitzlbuch nahm Josef Schmidt eine Auszeichnung entgegen.