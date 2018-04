Einen wahren Besucheransturm erleben die Schulschwestern von unserer lieben Frau in Auerbach beim "Tag der offenen Klöster". Nach der Führung durchs Haus gestaltet der Schulschwesternchor das feierliche Marienlob musikalisch. Höhepunkt ist ein Stück.

Zwischendurch wurde ein Betrachtungstext zum Altarbild und zum Gnadenbild "Mariahilf" gelesen und gemeinsam gebetet. Den krönenden Abschluss bildete das von Schwester Thekla Hofer geschriebene und dargestellte Theaterstück "Transitus". Es hatte die schlimme Zeit der Vertreibung der Schwestern aus Marienbad und die schwierigen Anfänge in Auerbach und Michelfeld zum Thema. In dem Werk wurde der Glaubensmut der Schwestern und ihr Zusammenhalt deutlich. Dreizehn Schwestern wirkten bei dem Theaterstück mit.Die erste Station war Marienbad im Jahre 1939: Zwei ehemalige Schülerinnen (Ida-Maria und Franziska) treffen eine Schulschwester (Martha) und bedauern, dass sie nicht mehr Unterricht gibt, seit Hitler das Sudetenland besetzt hat. Auch Privatunterricht wie Nähen oder Klavierspielen ist ihnen verboten. Sie dürfen keine neuen Schwestern aufnehmen und leben von den Wohltaten mitleidiger Menschen.Bei der zweiten Szene sah man den Leiter der Gestapo, exzellent gespielt von Sr. Maria-Lena. Er schrie die Provinzoberin Sr. Epiphania Pritzl (Sr. Josefina) an: "Für Leute wie Sie gibt es im 1000-jährigen Reich keine Verwendung!" Er warf ihr vor, heimlich zwei Novizinnen eingekleidet und drei Postulantinnen aufgenommen zu haben. Damit habe sie gesetzwidrig gehandelt und werde nach Karlsbad vorgeladen. Sie kehrte nie wieder zurück. Sr. Epiphania, erst zwei Jahre im Amt, kam ins Konzentrationslager Ravensbrück, wo sie 1944 an den harten Haftbedingungen starb.Erschütternd war die 3. Szene. Hier sah man die Schwestern mit ihren Koffern, wie sie enteignet wurden und Marienbad verlassen mussten. Sie wurden völlig mittellos von einem amerikanischen Soldaten (Sr. Alojsia) auf einem Lkw nach Bayern gebracht. Schwester Oberin Neria Winkelmaier aus Michelfeld (Sr. Paula) gewährte 80 alten und kranken Schulschwestern Unterkunft in ihrem Kloster. Der legendäre Stadtpfarrer Johann Ritter (Sr. Hannah) kam im vierten Akt zu Wort. Er holte die Schulschwestern nach Auerbach, wo sie im Altenheim, im Kindergarten, im Krankenhaus und später an der Volksschule eingesetzt wurden. Mit dem Bau des Mutterhauses im Jahre 1953 hatten die Schulschwestern endlich wieder eine Heimat gefunden. Nach der Vorführung applaudierten die Zuschauer begeistert. Extra vom Mutterhaus aus Tschechien wurden für das Theaterstück die alten Ordenstrachten ausgeliehen, die die Schwestern zur damaligen Zeit trugen.Sogar das alte Ordensgewand der Dillinger Franziskanerinnen wurde für Schwester Paula beschafft, die die Oberin Neria Winkelmaier spielte. Schwester Thekla Hofer hatte die Geschichte der Ausweisung und des Neuanfangs in Auerbach ganz genau recherchiert. Provinzoberin Sr. Lucilla nannte dies eine "Glanzleistung" und bedankte sich bei ihr mit einem Blumenstrauß.