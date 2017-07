Pfarrer und Ministranten beim Magdalenenfest mit dem Radl da

Ranna. Mit viel Eifer bereitete der Verein der Freunde der Magdalenenkapelle das Patronatsfest vor. Mitglieder der Feuerwehr und der Soldatenkameradschaft packten mit an beim Mähen auf dem Kapellenhügel sowie beim Aufbau der Wagen und Zelte rund um das idyllisch gelegene Kirchlein. Gemeinsam bewirteten sie auch am Sonntag die Gäste beim Weißwurstfrühschoppen und Nachmittagskaffee. Begonnen wurde das Magdalenenfest am Vormittag mit der von Pater Alexander Prosche zelebrierten Messe. Die Lieder begleitete die Michelfelder Blasmusik um Werner Meisel. Nachmittags feierte Dekan Pater Markus Flasinski eine Andacht, bei der ihn die Nitzlbucher Frauen gesanglich unterstützten. Der Geistliche, die Ministranten, Erstkommunikanten und Firmlinge hatten sich gemeinsam mit den Fahrrädern an der Pfarrkirche in Auerbach auf den Weg nach Ranna gemacht. Im Bild die Spende des Fahrradsegens durch Pater Markus. Bild: sck