Eine eucharistische Andacht mit Diakon Franz-Josef Reck ging einer Pfarrversammlung im Pfarrheim Arche voraus. Die anschließende Zusammenkunft leitete Dekan und Pfarrer Marek Flasinski. Es war seine erste Pfarrerversammlung als Ortspfarrer. Er erinnerte an die Gründung der Seelsorgebereiche, die Pfarrgemeinderatswahl 2014 und den bevorstehenden Urnengang im Frühjahr.

Auch sprach Flasinski anhand statistischer Daten über die Entwicklung der Pfarrei Auerbach sowie der Filialgemeinde Ranna. Demnach stehen 67 Kirchenaustritten während der zurückliegenden fünf Jahre lediglich sieben Eintritte gegenüber. Ein in der Tendenz ähnliches Bild ergebe sich bei 33 Taufen in diesem Jahr und bislang 80 Bestattungen. Eine etwas andere Situation beschreiben die diesjährigen 214 Erstkommunikanten, 270 Firmlinge und bisher 64 Trauungen.Einen detaillierten Überblick gab Flasinski über die Ereignisse aus dem Pfarrleben. Besondere Erwähnung fand neben vielen wiederkehrenden Veranstaltungen die Weihe der Glocke aus der Dornbacher Pfarrkirche (jetzt Truppenübungsplatz Grafenwöhr) 2015 durch Monsignore Karl Ellmann im Turm der Mutterhauskirche. Sie stand seit rund 60 Jahren im Turmstübchen der Klosterkirche. Die Revitalisierung ist nur durch die Bemühungen des früheren Auerbacher Pfarrers Johann Ritter, der lange in der nahe gelegenen Kirchengemeinde St. Michael in Dornbach wirkte, möglich geworden. Er hatte sich in der frühen Nachkriegszeit auf die Suche nach der Glocke gemacht, da er mutmaßte, dass sie zur Rüstungsproduktion eingeschmolzen worden sei.Der Pfarrer spürte drei Teile des Geläuts der St.-Michaels-Kirche von Dornbach in Hamburg auf und brachte sie zurück. Mit der Renovierung der Magdalenenkapelle bei Ranna, die im Frühjahr 2016 fertiggestellt wurde, konnte eine der Glocken in einem Festgottesdienst wieder ihrer ursprünglich kirchlich-sakralen Nutzung zugeführt werden. Sie bekam damit einen Platz an einem neuen Kreuzweg, den Erzbischof Ludwig Schick am 16. März 2016 weihte. Beteiligt war die Pfarrgemeinde auch an dem ökumenischen Projekt "Tisch der Begegnung" im April 2016, zudem organisierte sie eine Fahrt zum Katholikentag in Leipzig. Gefeiert wurde auch das 40-jährige Weihejubiläum des in Auerbach geborenen Pfarrers Hans Eisend. Daneben beteiligte sich die Kolpingfamilie an der bundesweiten Sammlung "Mein Schuh tut gut".Zudem gab es einen Vortrag zum Reformationsjubiläum, der Dekanatskreuzweg führte heuer auf den Kalvarienberg bei Thurndorf, und es stand die Feier des 40-jährigen Weihejubiläums des gebürtigen Auerbacher Redemptoristenpaters und Zentralpräses der Marianischen Männerkongregation Josef Schwemmer an. In seinem Bericht konzentrierte sich Kirchenpfleger Wilhelm Schelz auf die Restaurierung der Pfarrkirche. Das Ergebnis war die Kirchensanierung für 165 000 Euro, die Kirchturm-Renovierung kostete 480 000 Euro. Er ist Eigentum der Stadt, sie musste dafür aufkommen.In das heutige Pfarrheim Arche flossen über die Jahre insgesamt 680 000 Euro für die energetische Sanierung, Nutzung als Pfarrbücherei und später als Buchhandlung. Weiter standen die Generalsanierung des Marien- und der Neubau des Fatima-Kindergartens für 1,5 Millionen Euro an, die Restaurierung der Magdalenenkirche bei Ranna.