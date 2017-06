Ein Treffpunkt in der Dorfmitte für den Feierabend oder das Wochenende rückt in Nitzlbuch in greifbare Nähe. Auf dem Tisch liegt ein Plan, der den Bewohnern zusagt. Wie Arbeit und Kosten verteilt werden sollen, hat Bürgermeister Joachim Neuß im Kopf.

Nach dem Urlaub aktiv

Bank und Sitzmauer

Eigener Stromanschluss

Eng ging es im Gasthaus Pickl in Nitzlbuch zu, als Bürgermeister Joachim Neuß die Bewohner zur Informationsveranstaltung über die Gestaltung des Dorfplatzes eingeladen hatte. Er selbst brachte die Planerin Ursula Barth und Stadtbaumeisterin Margit Ebner mit.Der Entscheidungsprozess über den zukünftigen dörflichen Treffpunkt nahm im August vergangenen Jahres mit ersten Entwürfen seinen Anfang. Einige Nitzlbucher verpassten diese Versammlung allerdings wegen ihres Sommerurlaubs.Die Organisatoren des Dorffests um Peter Danninger brachten im September einen Änderungsantrag bei der Stadtverwaltung ein. Vertreter der Dorfgemeinschaft diskutierten im Dezember mit Bürgermeister Neuß über eine Fläche mit gepflastertem Untergrund und den Bau eines Grill- und Gerätehäuschens. Die Vorschläge aus Nitzlbuch gab die Stadtverwaltung an Ursula Barth, die beauftragte Landschaftsplanerin, weiter. Sie entwickelte das neue Konzept, das der Bürgermeister am Montagabend vorstellte. Vorgesehen ist der Zugang zu dem etwa 160 Quadratmeter großen Bereich vom Dorfkreuz und Brunnen her.Durch ein Baumtor gelangen Besucher auf ein gepflastertes Rechteck. In seiner linker Ecke ist eine Mulde als Feuerstelle vorgesehen. Rechter Hand befindet sich eine Bank, an die ein Gerätehaus anschließt. Entlang der Grenze zum Nachbargrundstück soll eine Sitzmauer angelegt werden. Ein befestigter Zugang führt an einem Obstbaum vorbei zurück auf die Straße.Die Nitzlbucher erkannten in diesem Entwurf ihre Änderungswünsche wieder und waren voll des Lobes. Für die Stadt Auerbach äußerte Joachim Neuß die Hoffnung, dass der Platz durch die Eigeninitiative der Dorfgemeinschaft entstehen könnte und die Stadtkasse die Materialkosten tragen würde. Hierfür sind rund 30 000 Euro kalkuliert.Das Gerätehaus stellt sich die Initiativgruppe mit Grundmaßen von vier Meter mal drei Meter vor. Dabei teilt sich die Fläche in ein Gartenhäuschen (2,20 mal drei Meter) und eine überdachte Stellfläche (1,80 mal drei Meter). Strom kann zunächst der Anschluss für die Pumpe am Brunnen liefern. Es wird aber ein eigener Anschluss für den Dorftreffpunkt durch ein Leerrohr vorbereitet.Der Landschaftsplanerin Ursula Barth schwebt ein ansprechendes, dorfgerechtes Betonpflaster vor, während klein- bis mittelkronige Bäume - etwa eine Eberesche - Grün ins Spiel bringen. Außerdem empfiehlt sie eine dorfgerechte Bepflanzung mit Bodendeckerrosen, blühenden Kleingehölzen und Stauden.