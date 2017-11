Auerbach/Grafenwöhr. Im Hinblick auf den ständig steigenden Fortbildungsbedarf bei den Polizeikräften und einer veränderten Sicherheitslage soll die Zusammenarbeit zwischen der US-Armee und der Polizei weiter intensiviert werden. Dies war das Fazit eines Informationsbesuchs der Polizeiinspektion Auerbach beim 7. US-Armee-Ausbildungskommando in Grafenwöhr. Oberst Clark Lindner, der Chef des Stabes beim 7th Army Training Command (7th ATC), empfing gemeinsam mit Oberstleutnant William Burden, Provost Marshal und oberster Militärpolizist der US-Armee-Garnison Bavaria, die bayerischen Polizeibeamten im Hauptquartier am Wasserturm.

An der Spitze der Delegation der PI Auerbach stand Dienststellenleiter David Schaffer. Auch Erster Polizeihauptkommissar Alexander Wolf vom Polizeipräsidium Oberpfalz aus Regensburg nahm an der Informationsveranstaltung teil. Oberst Lindner vermittelte im Rahmen des Briefings einen detaillierten Überblick über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten auf dem Truppenübungsplatz.Der Chef des Stabes bedankte sich auch im Namen aller in der Region beheimateten US-Armeeangehörigen bei den Polizeibeamten für ihren täglichen Beitrag zur Sicherheit. Er bekräftigte, dass die US-Armee die Polizei auch in Zukunft unterstützen und Ausbildungseinrichtung auf dem Übungsplatz zur Verfügung stellen werde.André Potzler, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim 7th ATC, begleitete die Polizeibeamten bei der anschließenden Rundfahrt und machte die Beamten mit dem Auftrag des US-Ausbildungskommandos und dem Übungsplatz vertraut. Im Joint Multinational Simulation Center wurden die Polizeibeamten von fachkundigem Personal in die virtuelle Welt der Simulation eingeführt.Im Shoothouse, einer Anlage für den Orts- und Häuserkampf, wo das Vorgehen in Gebäuden ausgebildet wird, machten sich die Besucher mit einer weiteren hochmodernen Trainingseinrichtung vertraut. Teil des Besuchsprogramms war ein gemeinsames Mittagessen mit Erfahrungsaustausch in der Dining Facility.