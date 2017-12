Das kam ihm dann doch sehr seltsam vor: Mitten in einem Waldstück bei Dornbach (Auerbach) hat ein Spaziergänger am Montagnachmittag einen Mercedes Benz entdeckt – mit laufendem Motor. Inzwischen steht fest: Das Auto war zwei Tage zuvor in Baden-Württemberg als gestohlen gemeldet worden.

"Heiße Ware"

Polizei sucht Zeugen

Als der Passant im Wald auf den Wagen aufmerksam wurde, stand dieser mitten im Dickicht. Der Motor lief, von einem Fahrer war weit und breit nichts zu sehen. Daraufhin verständigte der Mann sofort die Polizei. Die Beamten der Auerbacher Inspektion konnten inzwischen ermitteln, dass der Mercedes zwei Tage zuvor im Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg gestohlen worden war. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand überwand der Dieb das ,keyless go‘-System des Mercedes und konnte das Fahrzeug somit ohne Originalschlüssel starten“, teilte das Polizeipräsidium Regensburg am Dienstag mit.Die Fahndung nach dem Autodieb verlief erfolglos. Die Ermittler vermuten, dass der Unbekannte die „heiße Ware“ schnell loswerden wollte. Wahrscheinlich sei das der Grund, warum er den gestohlenen Wagen in dem Waldstück bei Auerbach zurückgelassen hat. Nachdem der Mercedes dort gefunden worden war, wurde er in amtliche Verwahrung genommen. Er wird, wie das Präsidium ankündigt, „in den nächsten Tagen wieder an den rechtmäßigen Besitzer übergeben“.Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die ihr bei den Ermittelungen nach dem Dieb weiterhelfen können. Vor allem will sie wissen, ob jemanden im fraglichen Zeitraum, Samstagfrüh bis Montagnachmittag, im Bereich Auerbach, speziell in Dornbach oder Zogenreuth, etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist – zum Beispiel ein Fußgänger. Und auch danach fragen die Fahnder: „Wer konnte beobachten, dass in diesem Bereich jemand in ein Fahrzeug gestiegen ist?“ Hinweise nimmt die Polizei Auerbach (09643/9 20 40) entgegen.