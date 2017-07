"An alle, die zu Hause sind. Mein Vater wird seit Samstagmorgen 7 Uhr vermisst", schrieb die Tochter über das Handy an ihre Freunde. Die Polizei suchte einen 60-jährigen Radfahrer aus Auerbach. Die Suchaktion endet nun: Er wurde am Sonntagmittag tot aufgefunden.

Gegen 12.20 Uhr ging am Sonntag bei der Polizei die Mitteilung ein, wonach eine leblose Person, etwa 1,5 km südlich von Bernreuth/Auerbach in einem Waldstück aufgefunden wurde. "Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen", meldet die Polizei Oberpfalz. "Das Fahrrad stand einige Meter daneben, an einen Baum gelehnt." Hinweise auf ein etwaiges vorsätzliches Verschulden Dritter hätten sich bislang nicht ergeben. Ein Unfallgeschehen erscheine jedoch ebenso unwahrscheinlich. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen.Neben Feuerwehr, Personensuchhunde und Rettungsdienste war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. "Er wollte eine Radtour mit dem E-Bike machen und zwischendurch zum Pilze sammeln anhalten", schreibt seine Tochter.