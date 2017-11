Vermutlich warf der Täter einen Gegenstand auf das Auto einer 43-jährigen Auerbacherin. Er hinterließ eine Delle auf der Motorhaube und beschädigte den linken Frontscheinwerfer. Der Unfall geschah bereits am 3. November, wurde jedoch erst am Mittwoch, 8. November, bekannt.

Die Frau fuhr am Freitag, 3. November, um 17.45 Uhr mit ihrem grauen Audi A5 auf der Bundesstraße B470 von Auerbach Richtung Eschenbach. Etwa zwischen dem Parkplatz Pinzigberg und der Ausfahrt nach Altzirkendorf kam ihr eine Fahrzeugkolonne mit mindestens vier Pkw entgegen. Beim Passieren der Kolonne bemerkte die Autofahrerin einen dunklen Gegenstand, der auf ihr Fahrzeug zuflog. Danach hörte sie einen dumpfen Schlag im Frontbereich ihres Wagens. Sie hielt an, sah nach und stellte eine Delle auf der Motorhaube sowie den Schaden am linken Frontscheinwerfer fest. Da es keine Hinweise auf einen Zusammenstoß mit einem Tier gebe und der Schaden untypisch für einen Steinschlag sei, gehe die Polizei davon aus, dass ein Gegenstand aus einem der entgegenkommenden Autos auf das der Frau geworfen worden war, heißt es in der Pressemeldung. Die Polizeiinspektion Eschenbach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09645/9204-0.