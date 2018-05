Seit Jahren hat bei der Marienverehrung die Maiandacht in der Poppenkapelle (gegenüber Freibad) mit Pfarrer i. R. Hermann Spies einen festen Platz. Heuer allerdings fällt sie aus - wegen Einsturzgefahr, wie der Geistliche mitteilt. Er - und mit ihm zahlreiche Andachtbesucher - hoffen, dass der Schaden an der Kapelle nach den Sommerferien behoben ist. Der Riss im Mauerbogen der Eingangstür wird, so ergab die Nachfrage unserer Zeitung, vom Bauhof entsprechend "bearbeitet" im Zusammenwirken mit dem Helferteam um Richard Merkl. Mit einer kleinen Feier soll die Poppenkapelle dann wieder ihrer Bestimmung übergeben werden. Bild: cs