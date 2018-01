Sage und schreibe 150 Millionen kamen während der laufenden Renovierungsarbeiten im Auerbacher Rathaus zum Vorschein - zum Bedauern des Bürgermeisters allerdings "nur" Mark in Reichsbanknoten aus der Zeit der Hyperinflation 1923. Neben den Geldscheinen wurden ein Gutschein für ein Mittagessen vom Ernährungsamt Eschenbach sowie ein Zeitungsbild über den Einkauf von Tabak in einem türkischen Dorf entdeckt. Diese Funde zeigt momentan das Museum 34.

Ein handschriftlich angebrachter Vermerk spiegelt die heute kaum mehr vorstellbare Situation von damals wider: "Hinterlegt als altes Testament. Geld hatten wir so viel und wussten nicht wohin." Unterzeichnet hat Alois Lauber mit der Jahreszahl 1928 - sehr wahrscheinlich ein Arbeiter, der an früheren Bauarbeiten im Rathaus mitgewirkt hat. Die letzte Generalsanierung dort lief von 1927 bis 1930, wobei der Innenausbau größtenteils 1928 vonstatten ging.Die Währung lag während der Inflation der 1920er-Jahre sprichwörtlich am Boden. Hunger und Elend waren an der Tagesordnung. Die Notenpresse lief bis zur Einführung der Rentenmark Tag und Nacht; in Koffern und Waschkörben trugen Menschen ihr Geld mit sich herum.Die Preise explodierten: So kostete ein Brot unvorstellbare 105 Milliarden Reichsmark. Firmen karrten das Geld mit Lastwägen heran und zahlten Löhne taggleich aus. Doch bereits Stunden nach Erhalt der Lohntüte war der Inhalt oft nur noch die Hälfte wert.