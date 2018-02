An einem Forschungsprojekt der Universität Nürnberg beteiligen sich gegenwärtig Schüler der 5. und 6. Klassen der Realschule Auerbach. Im Rahmen ihrer Dissertation untersucht Christiane Tellesch vom Lehrstuhl der Didaktik der Geografie (Prof. Dr. Schubert), wie der Einsatz von Experimenten im Geografieunterricht gefördert werden kann.

"Daumen hoch, wem das Experiment Spaß gemacht hat", fragte Christiane Tellesch die Schüler am Ende der beiden ersten Unterrichtsstunden. Nicht ein Daumen fehlte. Kein Wunder, unterstützt das experimentelle Arbeiten doch die Neugier der Schüler und das eigenständige Ergründen von Sachverhalten und Zusammenhängen. Untersucht wurde nichts Geringeres als unsere Lebensgrundlage, der Boden. Das Experimentieren in Fächern außerhalb des Chemie- und Physikunterrichts scheitert oft daran, dass die nötigen Gerätschaften in der entsprechenden Anzahl gar nicht vorhanden sind oder Erfahrungen fehlen. Hier setzt das Forschungsprojekt an. Es stellt sogenannte Geo-Kisten zur Verfügung, Experimentierboxen, die zu einem Thema alle Arbeits- und Unterrichtsmaterialien enthalten.In der aktuellen Geo-Kiste (konzipiert von Prof. Dr. Schubert) geht es um den Boden und das Thema Landwirtschaft. "Das ist ein ganz wichtiges Thema des Geografieunterrichts. Wer verstanden hat, dass der Boden ein empfindlicher Lebensraum ist, von dem Pflanzenwachstum und Tierwelt, Wasserhaushalt einer Landschaft und unsere Ernährung abhängt, wird anders mit dieser Ressource umgehen. Er wird sich auch für den Erhalt und Schutz des Bodens einsetzen", betont Geografielehrerin Annerose Hahn, die sich für die Teilnahme an dem Forschungsprojekt beworben hat.Nicht nur die Schüler freuten sich. Auch die Mitarbeiterin des Lehrstuhls war begeistert von engagierter Mitarbeit und Vorwissen der Schüler. Zunächst beschäftigen sich die sechsten Klassen im Unterricht mit den Experimenten, im Frühjahr folgen die fünften.