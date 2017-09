Nach einer einjährigen Pause griffen das evangelische Dekanat Pegnitz und das katholische Dekanat Auerbach die Tradition ihrer ökumenischen Wallfahrten wieder auf. Das Ziel von drei Prozessionszügen war die im Sommer entstandene Weidenkapelle in Plech.

Rund 1000 Pilgern galten die Grüße des Ortspfarrers Christoph Weißmann und des Dekans Gerhard Schoenauer. "Hier wächst zusammen, was zusammengehört", übertrug der Dekan das Bild der jungen Weidenbäumchen, die am Stahlgerüst emporwachsen, in die Transzendenz der christlichen Konfessionen.Zur Weihe von Altar, Kreuz und Kirchenraum leitete Regionalbischöfin Dorothea Greiner über. Besonders sprach sie das Altarkreuz an, das in der Metallwerkstatt der Lebensgemeinschaft Münzinghof als Geschenk des Dekanats gefertigt worden ist. Es versinnbildliche die aufgehende Ostersonne. "Kein anderes Symbol steht so sehr für Gottes versöhnende und vergebende Liebe."Pfarrer Weißmann gab einen Überblick über die Entstehungsgeschichte der Weidenkapelle, die immer offen ist und Raum bietet für Hochzeiten und Taufen wie auch Wallfahrten. Gottes Segen erbaten schließlich Regionalbischöfin Dorothea Greiner und Regionaldekan Josef Zerndl.