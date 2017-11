Die vorweihnachtliche Zeit steht vor der Tür, Auerbach ist dafür gerüstet. Nicht allerorts kann man auf zwei Christkinder zurückgreifen, wie hier in der Bergstadt. Als bereits erfahren in diesem Amt wird die 15-jährige Rosa Weidinger ihre Auftritte absolvieren, Melany Deinzer (14) dagegen steht erstmals im Rampenlicht.

Mit der Bewerbung der beiden nach der Ausschreibung im September/Oktober können die Verantwortlichen des Stadtverbandes entspannt der Eröffnung des Adventsmarktes am Samstag, 2. Dezember, als Höhepunkt entgegensehen. "Wir sind froh, dass wir sie haben", zeigte sich Vorsitzender Eugen Eckert erleichtert. Bislang stehen neun Auftritte fest, die sich die zwei Mädchen teilen. Wie immer bestens vorbereitet durch Christkindbetreuer Alfred Graf. Er ist nach den bisher verlaufenen Textproben auch sehr zufrieden mit seinen Schützlingen. Er wird sie auch bei den jeweiligen Auftritten begleiten. Aus seiner Feder stammt auch der Prolog, den Rosa Weidinger vom Balkon des Schenklschulhauses bei der Eröffnung des Adventsmarktes sprechen wird. Eckert rechnet allerdings noch mit weiteren Anfragen von Vereinen oder Einrichtungen.Einen Besuch des Christkinds wünschen sich bei ihren vorweihnachtlichen Veranstaltungen bislang der SPD-Ortsverein, der Katholische Frauenbund, die Alten- und Pflegeheim Caritasheim St. Hedwig, Jakobushof und Regens Wagner Michelfeld, die Stadt für ihre Seniorenfeier, der Förderverein Maffei für die Bergwerksweihnacht und im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier die Initiative zur Betreuung von ausländischen Mitbürgern. In der Vergangenheit pendelten sich die Besuche zwischen 15 und 18 ein.Inzwischen sind die zwei Mädchen Freundinnen geworden. Rosa Weidinger lebt mit ihrer Familie im Ortsteil Hohe Tanne. Reiten, mit Freunden treffen und shoppen, soweit die Schule Zeit lässt, macht der Schülerin der 10. Klasse am Gymnasium Pegnitz Spaß. Ihre Mitschüler finden es gut, sich in diesen Dienst zu stellen und Jung und Alt damit Freude zu machen. Schon im vergangenen Jahr übernahm sie zusammen mit Selina Meisel die Rolle als himmlische Botin. Mit ihrer Haarfülle kann Rosa auf die übliche Perücke verzichten.Aus dem Ortsteil Welluck kommt Melany Deinzer. Lust auf dieses himmlische Amt hat sie durch die ältere Schwester Franziska bekommen, die sich vor drei Jahren dieser Aufgabe gestellt hatte. Melany besucht die 9. Klasse in der Mittelschule Auerbach. Singen im Kinderchor oder in der Gruppe auf der Trompete musizieren, stehen ganz oben bei ihren Hobbies. Es ist ihr gelungen ihre Bewerbung bis zur offiziellen Vorstellung gegenüber der Klasse als Geheimnis zu hüten.Gleich bei der Vorstellung waren Rosa und Melany mit der Auslosung für das Weihnachtspreisrätsel des Stadtverbandes zu einem ersten Einsatz gefordert. Unter den 508 Einsendungen befanden sich 31 aus allen Himmelsrichtungen, von Berlin bis Seattle. Zwanzig Gewinner dürfen sich auf ihre Preise freuen, die beim Adventsmarkt überreicht werden.