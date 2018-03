Bereits am vergangenen Donnerstag stellte eine Mitarbeiterin der St.-Johannes-Klinik ihren Wagen zwischen 13 und 21 Uhr auf dem Parkplatz ab. Nach Feierabend fuhr sie in dem weißen Mercedes-Kombi mit Bayreuther Kennzeichen nach Hause. Erst am anderen Morgen bei Licht besehen, bemerkte sie die Bescherung: Ein Unbekannter war, vermutlich beim Rückwärts-Ausparken, gegen die rechte Heckpartie gestoßen und hatte die Stoßstange demoliert. Ohne sich um den angerichteten Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern, hatte er den Klinik-Parkplatz verlassen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Auerbach unter 09643/9 20 40 in Verbindung zu setzen.