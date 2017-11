Die Oberpfalz strahlt. Mit nun sechs Sterne-Restaurants liegt sie in der Rangliste der bayerischen Bezirke auf dem zweiten Platz. Nur Oberbayern hat mehr - was freilich vor allem an München liegt. Aber auch in den Kreisen Amberg-Sulzbach und Schwandorf kann man auf höchstem kulinarischen Niveau speisen. Doch was bringen die Sterne eigentlich?

Diskreter Kritiker

Viele Vorteile, findet Christine Heß, die zusammen mit ihrem Mann Michael Laus das "Soulfood" in Auerbach führt: "Der wirtschaftliche Faktor ist enorm." Zum dritten Mal in Folge ist das Restaurant unter den besten Restaurants Deutschlands - laut der 2018er-Ausgabe des "Guide Michelin", dem wohl bekanntesten Restaurantführer der Welt.Die "Soulfood"-Chefin sagt: "Was da an Marketing dahinter steckt, ist enorm. Man wird deutschlandweit bekannt, hat einen viel höheren Zulauf, mehr Reservierungsanfragen." Die Gäste würden auch weitere Wege auf sich nehmen, um in ihrem Lokal zu essen. "Der Radius, von woher die Leute kommen, wird auf jeden Fall größer", erklärt Heß.Aber am Ende entscheide nicht der Stern, sondern die Qualität der Küche, des Services. Auch in den Jahren vor der Auszeichnung sei der Radius gewachsen. Vor allem über Mundpropaganda. Christine Heß sagt: "Die beste Werbung ist immer noch ein Gast, der das Restaurant zufrieden verlässt." Der Stern sei schön, aber darauf angelegt haben es Heß und Laus nicht.Den Michelin-Kritiker habe sie in diesem Jahr nicht bemerkt. "Die Tester kommen ganz unabhängig, kommen als ganz normale Gäste, mit normaler Reservierung. Essen und zahlen." Kurz bevor sie gehen, dürften sie sich vorstellen. "Das hat der Kritiker diesmal aber nicht getan."Kein schlechtes Omen, wie sich nun herausstellte. Der Stern ist geblieben. Ein bisschen damit gerechnet habe sie schon, gibt die Restaurant-Chefin zu. Denn: "Es ist schwerer einen Stern zu bekommen, als ihn zu verteidigen." Michelin vergebe seine Sterne nur an Restaurants, bei denen sicher ist, dass es konstant gute Qualität liefert. Ist man sich nicht sicher, gibt's auch keinen Stern. "Wenn ein Restaurant einen Stern bekommt und im nächsten Jahr gleich wieder verliert, wäre das schlechte Publicity." Das wolle Michelin vermeiden. Der Stern verschwinde meistens nur, bei einem Küchenchef- oder Konzeptwechsel.Hat es im "Soulfood" nicht gegeben. Deswegen ist man dort glücklich. Küchenchef Michael Laus sagt: "Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir den Stern wieder bestätigt haben. Es ist eine große Ehre unter den Top 300 in Deutschland zu sein." Was ihm auch gefällt: die Nummer eins im Kreis Amberg-Sulzbach zu sein. "Wir freuen uns, dass wir ein bisschen die Speerspitze sind, was Spitzengastronomie im Landkreis angeht." In Wernberg-Köblitz steht weiterhin das einzige Zwei-Sterne-Restaurant der Oberpfalz: Das "Kastell" von Thomas Kellermann. Dessen Vorgänger, Christian Jürgens, der das "Kastell" von 2001 bis 2008 führte, steht in der Michelin-Rangliste weiter ganz oben. Sein Restaurant "Überfahrt" hat erneut drei Sterne erhalten. Es ist mit dem Münchener "Atelier" von Jan Hartwig das einzige Restaurant mit drei Sternen in Bayern, eins von elf in Deutschland.Der Landkreis Schwandorf kann sogar zwei Sterne-Restaurants aufbieten. Auch "Obendorfers Eisvogel" in Neunburg vorm Wald von Küchenchef Hubert Obendorfer hat die Auszeichnung bestätigt.Neben den drei Edel-Lokalen gibt es in der Oberpfalz noch drei weitere Sterne-Restaurants. Anton Schmaus vom "Storstad" in Regensburg und Gregor Hauer vom "Gregors" in Rötz haben ihren Stern ebenfalls verteidigt. Neu in diesem illustren Kreis ist das "Leo's" in Bad Kötzting von Stephan Brandl.