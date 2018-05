Eiserne Hochzeit feiern Elisabeth und Richard Deinzer im Kreis ihrer Familie. Die Pfälzerin und der gebürtige Auerbacher tun dies vor dem Hintergrund, vor 65 Jahren ihren gemeinsamen Lebensweg in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer eingeschlagen zu haben.

Kennengelernt hat sich das Paar in der Heimat der Jubelbraut in Bad Bergzabern, wohin es Richard Deinzer als gelernten Schneider verschlagen hatte. 1952 machten sich beide auf in Richtung Heimat des Bräutigams, ein Jahr später feierten sie Hochzeit. Auerbach wurde so für Ehefrau Elisabeth zur Heimat. 20 Jahre stand sie hinter der Wurst- und Fleischtheke der Metzgerei Neumüller.Richard Deinzer war in der ehemaligen Bulag und beim Konfektionshersteller Groß in Neuhaus sowie einige Jahre als Hausmeister im Auerbacher Caritasheim tätig. Die Töchter Elisabeth, Annette und Martina gingen aus der Ehe hervor, inzwischen zählen sieben Enkel und vier Urenkel zur Familie.Nach dem Umbau des Elternhauses von Richard Deinzer im Ortsteil Hohe Tanne zog die junge Familie hier ein. Unermüdlich engagiert hat sich Richard bei den Naturfreunden, die er 1953 mit gegründet hat, sowohl am Bau der Flembachhütte als auch in den folgenden Jahrzehnten im Vereinsleben, darunter als Vorsitzender. Elisabeth stand für Arbeiten in der Ortsgruppe stets zur Verfügung. 2. Bürgermeister Herbert Lehner gratulierte zum Ehejubiläum für die Stadt und überbrachte Wünsche von Landrat Richard Reisinger und Ministerpräsident Markus Söder.