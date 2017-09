Über das Dach stiegen Einbrecher in den frühen Morgenstunden des Freitags in den Edeka- Markt im Novettaweg ein. Die Täter entwendeten eine große Menge Zigaretten aus dem Kassenbereich. Deren Wert beziffert das Polizeipräsidium Oberpfalz in einer Pressemitteilung auf über 40 000 Euro. Der Sachschaden durch den Einbruch lasse sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 09621/890-0 oder 09643/9204-0. Insbesondere folgende Fragen beschäftigen die Ermittler der Amberger Kriminalpolizei: 1. Im Umfeld des Edeka-Marktes ergaben sich Hinweise auf Spaziergänger in der Nacht. Diese kommen als Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. 2. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Novettaweg gesehen?