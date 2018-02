Mit ihren Investitionen erfüllt die Bad- und Hallengesellschaft viele Wünsche. Auch 2018 möchte sich der Verein mit 66 Mitgliedern bei verschiedenen Vorhaben engagieren. Mit der Installierung einer Beschattungsanlage für das Foyer im ersten Stock der Helmut-Ott-Halle steht das größte Projekt an.

Kosten-Nutzeneffekt?

Starke Männer gesucht

Die lästige Sonneneinstrahlung durch die Glasfassade auf Veranstaltungsbesucher soll damit der Vergangenheit angehören. Anstoß für die Initiative des Vorsitzenden Hans Steubl war, dass ein Drittel der Besucher des MGV-Frühjahrskonzerts durch die Sonne geblendet wurde. Er übernimmt die Anschaffung der Sonnensegel, der Einsatz der Hebebühne bei der Installation der Markisen wird aus der Vereinskasse beglichen. "Ich mache das gerne für den Verein und die Helmut-Ott-Halle."Auch das "o.k" des Bürgermeisters zum Anbringen der Beschattung liege vor. Für die Installierung will man besseres Wetter abwarten. Die anfallenden Kosten von insgesamt 12 000 Euro führten zu kontroversen Diskussionen. Laut zweiten Vorsitzenden Norbert Gradl war die Eindeutigkeit über die Notwendigkeit umstritten, der Kosten-Nutzen-Effekt nicht gegeben. Nur einmal sei bisher eine Beschattung vermisst worden, nämlich bei der MGV-Veranstaltung. Er, so Gradl, halte diese Investition nicht für richtig. "Auch wenn Franz Steubl die Kosten für die Markisen übernimmt." Es sei ehrenwert von ihm, doch es gebe wichtigere Dinge, die es anzuschaffen gelte. Gleichzeitig hob Gradl das unermüdliche Engagement von Franz Steubl hervor. "Mit ihm steht und fällt der Verein, und das nicht nur in finanzieller Hinsicht, er ist der Motor und Kopf auch beim Arbeitsdienst." Im Rückblick brachte Steubl die Aktivitäten in Erinnerung. Aufgrund der Mängelbeseitigung durch Verkitten und Lackieren der Wasserrutsche im Freibad konnte der TÜV bei der Überprüfung zufrieden gestellt werden. Solange sie funktioniert, könne die Stadt eine Erneuerung aufschieben. Ein Arbeitseinsatz ging mit dem MGV-Konzert einher. Anlässlich des Weinfestes der Bad- und Hallengesellschaft im Oktober mussten erneut Tische und Stühle in das obere Foyer verbracht werden. Hier ging eine Woche später auch der Ehrenabend der Freiwilligen Feuerwehr Auerbach über die Bühne.Für die freiwilligen Helfer des Vereins hieß es einmal mehr, das Mobiliar zu verräumen. Vollen Einsatz erforderte die Organisation der Seniorenfeier der Stadt von den Mitgliedern, auch wenn für Tische und Stühle die Kommune verantwortlich war. "Jeder Handgriff hat gesessen", zeigte sich Steubl höchst zufrieden. Im neuen Jahr fand bereits mit Bademeister Klaus Vögle eine Begehung des Freibadgeländes einschließlich Kinderspielplatz statt.Einen positiven Verlauf der Kassengeschäfte konnte Hans Kormann vorlegen. Die Kapitalmehrung wurde als erfreuliche Nachricht aufgenommen. Unter den größten Einnahmeposten führte er Spenden, Mitgliedsbeiträge und Erlöse aus den einzelnen Veranstaltungen an. Unter den Neuanschaffungen erwähnte der Kassier 10 neue Sonnenliegen für das Freibad. Ausgaben verursachten auch die Batterie für den Defibrillator und Anstrichfarbe. Ausgegeben wurden insgesamt 8845 Euro, darunter 6800 Euro für hundert Stühle für die Turnhalle. Kormann warb um den Zuwachs von jüngeren Kräften, insbesondere bei den Veranstaltungen und bei Auf- und Abbauarbeiten. Derzeit ist das jüngste Mitglied im Helferteam 60, das älteste über 80 Jahre.Bürgermeister Joachim Neuß dankte für die Hilfeleistung, die von der Bad- und Hallengesellschaft als "Invest- und Eventgesellschaft" erbracht wird, in der laut Vorsitzenden jeder seine Pflicht tue. Neuß sprach von einem in jeder Hinsicht leistungsfähigen Verein. "Das Geld ist hart verdient und mit Leidenschaft." So wäre die Seniorenfeier der Stadt ohne all die ehrenamtlichen Helfer nicht zu stemmen. Zu bewundern sei das Einspringen privater Natur des Vorsitzenden bei finanziellen Lücken, jüngstes Beispiel sei die Beschattungsanlage. Durch den Arbeitseinsatz bei der Überholung der Wasserrutsche lasse sich die Neuanschaffung durch die Stadt mit rund 70 000 Euro um mindestens fünf Jahre verzögern. Über kurz oder lang werden weitere Reparaturmaßnahmen im Freibad fällig. Als erstes muss das Spaßbecken komplett neu gefliest werden. Der Termin für das Weinfest in der Turnhalle wurde für Samstag, 20. Oktober, festgelegt.