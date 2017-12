Quasi als vorgezogene Bescherung überreichten die Jungen Freien Wähler Auerbach drei Spenden in Höhe von insgesamt 1500 Euro aus dem Erlös der Beachparty im Freibad. Jeweils 500 Euro erhielten dieses Mal die Jugendfußball-Spielgemeinschaft Auerbach, das Bayerische Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund. Alle drei werden das Geld vor allem in die Nachwuchsförderung investieren. Vorsitzender Stefan Kroher: "Wir Jungen Freien Wähler haben in vier Jahren Beachparty insgesamt 5500 Euro an Spenden verteilt. Das ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Wir hoffen, dass dieser Erfolg anhält und weitere Vereine von uns unterstützt werden können." Bild: exb