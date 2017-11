Montagmittag ging es los. Arbeiter, Bagger und Kipper rückten an und begannen mit den Vorbereitungen für den Abbruch des einsturzgefährdeten Ruderstadels. Der Abriss des historischen Gebäudes, das 1997 durch einen Brand erheblich beschädigt worden war, erfolgte am Dienstagmorgen.

Tagsüber waren zwei Kipper mit Anhänger für den Abtransport von Bauschutt, Brandschutt aus dem Keller und Holz aus den Sicherungsverstrebungen eingesetzt. Insgesamt vier Fuhren wurden zur beauftragten Abbruchfirma Kornburger in Weidensees gebracht. Am Mittwochvormittag gegen zehn Uhr fiel dann auch der First zum Nachbarhaus der Baggerschaufel zum Opfer. Bei Ladungen von zwölf Tonnen auf dem Ladefläche des Lkws selbst und elf Tonnen auf dem Anhänger wurden mehr als 90 Tonnen Schutt zur Abbruchfirma gebracht. Dort werden Asche und Brandschutt hinsichtlich einer eventuellen Schadstoffbelastung überprüft und gegebenenfalls in einer Sondermüll-Deponie entsorgt. Dafür wurde bereits bei der Beladung der Fuhren auf eine Trennung von Bauschutt, Holz oder Brandschutt geachtet. Unbelastetes Material kann in der firmeneigenen Recyclinganlage verarbeitet werden, heißt es hierzu in einer Info aus dem Rathaus.Eine Herausforderung beim Abriss des Ruderstadels war, in dessen Umgriff die Reste der früheren Stadtmauer Auerbachs nicht zu beschädigen. Der Abbruch des Gebäudes war jedoch nicht ohne das Einreißen des Nachbarhauses möglich. Eine Freifläche für eine eventuelle Begrünung an der Stadtmauer wird entstehen.Nach Informationen aus dem Rathaus ist aber noch unklar, was auf der etwa 630 Quadratmeter großen Freifläche entstehen soll. Ein Konzept dafür dürfte zusammen mit den Plänen für die weitere Nutzung des Goldenen Löwen erarbeitet werden. Das ehemalige Hotel beherbergt derzeit übergangsweise das Rathaus. Die Abbruchkosten für den Ruderstadl belaufen sich auf rund 70 000 Euro.