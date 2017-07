Berichte von Kassieren und Revisoren bieten gewöhnlich keinen außergewöhnlichen Unterhaltungswert. Wenn die Stadtgarde tagt, ist das anders. Da bekommt der Schatzmeister vom Prüfer dann einen gut gemeinten Rat für die Aktualisierung seiner Gerätschaften.

Blick voraus Bei den Anregungen für die kommende Session wurde die Erweiterung des Jahresprogramms um einen Tanz in den Mai gewünscht. Ehren-Sitzungspräsidentin Elli Schübel brachte als Alternative eine Walpurgisnacht ins Gespräch, und Norbert Gradl bot die DGB-Ortskapelle für die musikalische Gestaltung eines derartigen Abends an. Für die neue Session 2017/2018 stehen bereits eine Reihe von Terminen fest: Vorstellung der Prinzenpaare am Samstag, 11. November, Generalprobe am Samstag, 13. Januar, im Rahmen einer organisierten Prunksitzung, die erste Prunksitzung eine Woche später, die Nachwuchssitzung am Sonntag, 21. Januar, und das Fischessen auf der Rußhütte am Aschermittwoch, 14. Februar. (sck)

Die Prunksitzungen der Stadtgarde Auerbach in der vergangenen Faschingssession leitete zum ersten Mal Daniel "Danny" Schuster. Der neue Sitzungspräsident hat diese Aufgabe mit Bravour gemeistert: Solche und ähnliche zufriedene Bewertungen hörten die Mitglieder in der öffentlichen Jahreshauptversammlung im Eiscafé Venezia. Bei der Bilanz über die Session 2016/2017 vom Rathaussturm bis zum traditionellen Fischessen am Aschermittwoch klopften sich die Narren ordentlich auf die Schulter.Vorsitzender Klaus Wagner erklärte gleich zu Beginn, dass dieses Jahr das historische Auerbacher Rathaus nicht gestürmt werden könne. Zuversichtlich und sicher war er, dass aber auch das Interims-Quartier des Bürgermeisters im früheren Romantikhotel Goldener Löwe einen schönen Rahmen für einen närrischen Handstreich bieten werde.Als tragende Faktoren für die drei erfolgreichen Prunksitzungen nannte er die ausgezeichneten Leistungen in der Moderation, in den Darbietungen und in den Tänzen. Publikum und Medien, so Wagner, hätten die Sitzungen insgesamt positiv aufgenommen, ebenso wie den zügigen Ablauf der Schlag auf Schlag aufeinanderfolgenden Tänze, Gesänge, Sketche und Büttenreden von Beginn bis gegen Mitternacht.Die komplett ausverkaufte Nachwuchssitzung mit einem facettenreichen Programm aus Tänzen, Bütten und Sketchen hatte in Eva Schübel eine souveräne Präsidentin. Intern gewürdigt wurde dann beim traditionellen Fischessen auf der Rußhütte die erfolgreiche Session.Auch Sitzungspräsident Schuster äußerte seine Zufriedenheit mit den Prunksitzungen und den Besucherzahlen. Reichhaltig und gelungen war aus seiner Sicht das Programm mit fünf Tänzen, zwei Gesangsauftritten, sechs Sketchen und zwei Büttenreden.In gewohnt karnevalistischer Manier präsentierte Schatzmeister Richard Held seinen Kassenbericht, der dieses Mal aber mit einem Minus abschloss. Er habe sich aktiv um Kostensenkung bemüht und "nichts mehr aus der Kasse genommen". In einem ebenso humorvollen Revisionsbericht stellte Hans Kormann dem Kassier die Vorzüge von Windows 10 gegenüber einem Commodore 64 für die Buchführung dar. Dennoch befand er die Kasse als korrekt geführt und der Vorstand wurde einstimmig entlastet.3. Bürgermeister Norbert Gradl sprach der Stadtgarde Auerbach seine Anerkennung aus für das Angebot von guter Unterhaltung in der Faschingszeit und das Hochhalten der Kultur in Auerbach. Ihm gefiel vor allem die Möglichkeit, im Kreis der Stadtgardisten in aller Herzlichkeit mit "liebe Närrinnen und Narren" zu grüßen, ohne dass jemand das als Beleidigung auffasse.