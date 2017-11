Der König kommt aus den Reihen des Schützenvereins 1890. Dumitru Rusu machte seinem Verein als Ausrichter der Stadtmeisterschaft im Schießen in Kooperation mit dem Schützenverein Speckbachpelzer Michelfeld alle Ehre. Er gewann die Königsscheibe mit einem 123,1-Teiler.

Ergebnisse Stadtmeisterschaft



Königsscheibe: 1. Dumitru Rusu (1890) 123,1 Teiler, 2. Norbert Trenz (1890) 162,2 T., 3. Mirjam Lindner (SV Horlach) 214,4 T.



Jugendkönig: 1. Konstantin Karl (Unter Uns Nitzlbuch) 271,9 T., 2. Johannes Kugler (Nitzlbuch) 407,3 T., 3. Michael Syttny (Nitzlbuch) 757,8 T.



Laser-Meister: 1. Ben Lauber (Bürgerklasse) 144 R., 2. Lea Müller (D'Spechbachpelzer) Michelfeld) 121 R., 3. Lion Bednarsch (Bürgerklasse) 117 R.



Schüler Meister: 1. Anna Kroher (D'Speckbachpelzer Michelfeld) 138 R., 2. Christoph Wolfram (Michelfeld) 121 R.



Jugend Meister: 1. Moritz Küffner (1890) 145 R.,



Junioren Meister: 1. Konstantin Karl (Unter Uns Nitzlbuch) 283 R., 2. Johannes Kugler (Nitzlbuch) 182 R., 3. Michael Syttny (Nitzlbuch) 163 R.



Schützenklasse Meister-Männer: 1. Heiko Nittmann (Eichenlaub Degelsdorf) 172 R., 2. Michael Brütting (Degelsdorf) 167 R., 3. Christian Ziebell (1890) 160 R.



Altersklasse Meister-Männer: 1. Achim Leißner (D'Speckbachpelzer Michelfeld) 177 R., 2. Josef Diertl (Michelfeld) 176 R., 3. Thomas Heberl (Nitzlbuch) 168 R.



Altersklasse Meister-Damen: 1. Ulrike Trenz (1890) 150 R., 2. Renate Gradl (Nitzlbuch) 150 R., 3. Heidi Kroher (1890) 123 R.



Damenklasse offen: 1. Mirjam Lindner (SV Horlach) 197 R. 2. Elisabeth Ziebell (1890) 147 R., 3. Hildegard Küffner (1890) 85 R.



Luftpistole offene Klasse: 1. Norbert Trenz (1890) 181 R., 2. Josef Diertl (Michelfeld) 172 R., 3. Wilfried Ilper (KPSG Pegnitz) 167 R.



Seniorenklasse freihändig-Männer: 1. Norbert Trenz (1890) 165 R., 2. Josef Schindler (Nitzlbuch), 154 R., 3. Dietmar Neugebauer (1890) 150 R.



Seniorenklasse aufgelegt-Männer: (Zehntelringe-Serien): Bernhard Gradl (Nitzlbuch) 199,9 R., 2. Joachim Kugler (Nitzlbuch) 199,6 R., 3. Wilfried Ilper (KPSG Pegnitz) 196,4 R.,



Seniorenklasse aufgelegt-Damen Zehntelringe-Serien: 1. Karoline Lutz (Nitzlbuch) 194,1 R., 2. Elfriede König (1890) 176,6 R.



Bürgerklasse freihändig: 1. Joachim Neuß (Stadtrat) 117 R., 2. Roland Späth (D'Wilderer) 114 R., Holger Eckert (Aufschwung Auerbach) 108 R.



Bürgerklasse aufgelegt: 1. Julia Rox (D'Wilderer) 175,9 R., 2. Eleonore Ireland (D'Wilderer) 156,8 R., 3. Brunhilde Späth (D'Wilderer) 156,3 R.



Stadtratspokal: 1. Edmund Goß 1046,1 T., 2. Joachim Neuß 1194,9 T., 3. Holger Eckert 1647,3 T.



Bogenschießen:



Jugend: (Entfernung 10 Meter): 1. Anna Kroher (D'Speckbachpelzer Michelfeld) 146 R; 2. Tana Lehmann (Michelfeld) 112rR; 3. Leo Kroher (Michelfeld) 104 R.



Klasse Damen: Entfernung 20 Meter: 1. Daniela Hofmann (Michelfeld) 151 R., 2. Andrea Tomasini (D'Wilderer) 115 R., 3. Dunja Fürst (Michelfeld) 64 R.



Klasse: Bürgerklasse Entfernung 20 Meter: 1. Anton Lauß (D'Wilderer) 138 R., 2. Karl-Heinz Müller (D'Wilderer) 100 R., 3. Norbert Trenz (1890) 92 R.



Klasse: Schützenklasse Entfernung 20 Meter: 1. Thomas Hofmann (Michelfeld) 168 R., 2. Thomas Zinner (Michelfeld) 167 R., 3. Stephan Lord (Michelfeld) 157 R.



Den Preis als meistbeteiligter Verein bekamen die Speckbachpelzer Michelfeld mit 22 Schützen, gefolgt von D'Wilderer" (12). (cs)

Den sportlichen Erfolg des Vereins komplettierte als Zweitplatzierter Norbert Trenz mit einem 162,2-Teiler.Bei einer rundum gut gelungenen Organisation konnten sich an 16 Schießtagen die 79 Teilnehmer an der 43. Stadtmeisterschaft im Sportschießen an den Ständen des Schützenvereins 1890 und erstmals auch im Bogenschießen auf der Anlage des Schützenvereins D'Speckbachpelzer Michelfeld dem Wettbewerb über Kimme und Korn stellen. Neu war auch das Angebot der elektronischen Schießanlage durch den Ausrichter. "Es hätten ein paar mehr sein können", resümierte Schützenmeister Dietmar Neugebauer vom Schützenverein 1890 bei der Siegerehrung im vereinseigenen Heim. Er verband aber damit die Hoffnung, dass sich durch solche Veranstaltungen der eine oder andere Mitbürger dem Schießsport anschließt. Sein Dankeschön galt den Schirmherren Bürgermeister Joachim Neuß, Stadtverbandsvorsitzenden Eugen Eckert und Wolfgang Rausch.Erfreut zeigte sich das Stadtoberhaupt, dass wieder eine Stadtmeisterschaft "in hervorragender Weise" bewältigt wurde und diese Tradition beibehalten wird. Das Interesse habe sich zwar in Grenzen gehalten, lobenswert sei umso mehr die Beteiligung sehr vieler junger Schützen. Den Vereinen, die nicht nur den Schießsport pflegen, sondern auch die Geselligkeit weiter tragen, müsse vor der Zukunft nicht bange sein.Im Namen des Stadtverbandes gratulierte Vorsitzender Eugen Eckert allen Medaillengewinnern und stellte für das Jahr 2018 im Hinblick auf das 40-jährige Bestehen des Stadtverbandes ein größeres Fest in Aussicht. Seine Anerkennung an den ausrichtenden Verein und die Bogenschützen für die Organisation drückte er auch durch eine Spende aus. Mit den Glückwünschen des weiteren Schirmherrn Wolfgang Rausch an die erfolgreichsten Teilnehmer ging auch eine finanzielle Unterstützung einher. Für die Ausrichtung der nächsten Stadtmeisterschaft im Sportschießen liegt die Zusage des Schützenvereins Unter Uns bereits vor.Aufhorchen ließ bei der Siegerehrung der Stadtmeisterschaft im Sportschießen das Ergebnis von 197 Ringen, die Mirjam Lindner den 1. Platz in der Damenklasse offen einbrachten.Die junge Schützin aus Weidlwang startet für ihren Stammverein Waldeslust Horlach und absolviert hier auch ihr wöchentliches Training. Bei der Deutschen Meisterschaft Ende August auf der Olympia Schießanlage in München konnte sie auf Kleinkalibergewehr unter 91 Teilnehmern Platz 34 belegen, auf Luftgewehr erreichte sie unter 144 Teilnehmern Platz 53.