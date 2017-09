Der Waldspielplatz Hohe Tanne nimmt Gestalt an. Landschaftsarchitekt Christopher Trepesch erläuterte dem Stadtrat, wie er sich die Anlage und ihre Bestückung mit Spielgeräten vorstellt.

Ein Gesamtkonzept für die Neugestaltung der Spielplätze hat der Stadtrat am 29. Juli 2015 als Leitlinie für die zukünftige Entwicklungen an den Auerbacher Spielplätzen verabschiedet. Es sieht vor, sie künftig thematisch unterschiedlich auszurichten.Aufgrund der Lage direkt am Wald sollte bei der Hohen Tanne eine möglichst naturnahe Lösung verwirklicht werden. Christopher Trepesch schweben dazu Aufschüttungen von Hügeln - teils mit Kuppeln, teils mit Plateaus - wie auch ein Kletternetz und ähnliche Spiel- und Turngeräte vor. Diese Elemente fand das Gremium durchaus ansprechend.Deutlicher Widerspruch erhob sich allerdings gegen die Vorschläge, in den Spielplatz auch Steine einzubringen. Hier sahen die Stadträte ein erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko. Deshalb strichen sie die Steine als Gestaltungselement aus dem Konzept für den Waldspielplatz. Architekt Trepesch erhielt den Auftrag zur weiteren Ausarbeitung der Pläne.Das Sachgebiet des Kämmerers Michael Bierl betraf ein Antrag des Sportclubs Glückauf Auerbach. Er bat um einen Zuschuss für den Kauf eines gebrauchten kommunalen Rasentraktors. Im Auge hat er ein Exemplar, das 8000 Euro kosten soll. Für solche Fälle sehen die Vereinsförderrichtlinien der Stadt Auerbach eine Finanzspritze in Höhe von fünf Prozent der nachgewiesenen Kosten vor. Daraus ergibt sich die Summe von 400 Euro, die der Stadtrat einstimmig bewilligte.